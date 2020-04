Platí se v Česku málo za TV práva? Co povolit plnohodnotné tréninky? | iSport.cz

České fotbalové kluby se konečně mohou vrátit na trávníky. Pořád ale budou tréninky kvůli vládním omezením poněkud krkolomné. Jak moc je český fotbal daleko od plnohodnotného provozu na hřišti a měla by ho vláda už co nejdřív povolit? Má pravdu trenér Bohemians Luděk Klusáček s tvrdou kritikou úřadů i LFA? A je český fotbal zase o něco blíž začátku ligy? Kolik lidí by mohlo na stadionech být? Zapojte se také do nových diskuzí na iSport.cz. Více ZDE>>>