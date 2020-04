Vraštil chystá po roce návrat. Budu fantastický, směje se obránce Zlína | iSport.cz

Devět měsíců je bez fotbalu. Na zahradě zatím Lukáš Vraštil (26) kope jen do malého molitanového míče. Po operaci kolena si na víc netroufne. Ale pozor, posun závěru sezony do prázdninového času mu dává naději, že Zlínu v boji o záchranu ještě pomůže. „Tajně doufám,“ říká obránce, který posílil Fastav loni v létě a hned se vážně zranil. V mistráku neodehrál ani minutu. Zapojte se do nových diskuzí na iSport.cz>>>

Už se s ním letos nepočítalo. Lukáš Vraštil měl v klidu doléčit nohu a naskočit od příštího ročníku. Jenže pandemie koronaviru sezonu podle všeho natáhne minimálně do půlky července a bývalý mládežnický reprezentant tak dostal novou motivační injekci. „Věřím, že koncem června budu stoprocentně připravený. Nějaká šance, že bych mohl hrát je, ale radši si nedělám velké naděje,“ líčí defenzivní univerzál pět měsíců od operačního zákroku.

Na návrat se Vraštil chystá doma v Železnici. „Mám tu fajnové zázemí,“ ujišťuje. Začíná běhat, na kole objíždí okolí. Trénuje tvrdě, denně pět až šest hodin. Kolem sebe má špičkové odborníky, kterým důvěřuje. V Praze se připravoval pod vedením uznávaného kondičního specialisty Aleše Kaplana. Vedení Zlína ho má pod kontrolou na dálku. „Jde to dobře, bez komplikací,“ pochvaluje si.

Obránce cítí, že se jeho zdravotní stav zlepšuje. Může si pomalu přidávat a nešetří se. Zároveň ale na nic netlačí. Jestli stihne finiš této sezony anebo až začátek té příští, tím se nestresuje. „Vím prostě, že budu hrát fotbal od konce června,“ přibližuje někdejší hráč Mladé Boleslavi, Baníku či Zbrojovky Brno. „Věřím, že budu kondičně i technicky připravený. Půjde mi to fantasticky,“ zasměje se.

Na nepřízeň osudu nežehrá. Naopak, snaží se na úraz nahlížet pozitivně. „Všechno má svůj důvod,“ domnívá se. „Možná mi osud chtěl říct, že mám přibrzdit, zamyslet se. Asi jsem bral fotbal moc na sílu, byl jsem hodně zarputilý. Asi se mám víc uvolnit, užívat si to a mít větší nadhled. Všechno zlé je k něčemu dobré. Vrátím se silnější,“ věří.

Své zranění z duelu s makedonskou Škendijí Tetovo na soustředění v Rakousku, které mu vzalo rok fotbalového života, označuje za specifické. Proto se snažil s nikým neporovnávat, nezávodit s časem. „Jen jsem se snažil najít ty nejlepší lidi v oboru, abych nemusel nic řešit. Dělám to, co mi řeknou,“ podotýká. Koleno si načal v souboji s protihráčem, ale nevěnoval tomu větší pozornost. „Myslel jsem, že je to nějaký koňar. Chtěl jsem se ukázat a hrál dál,“ vzpomíná. Brzy ale musel střídat a nechat se odvézt na vyšetření do Česka. Bylo zle….

Během jeho absence se u týmu vystřídali tři trenéři. Ve Zlíně začal pod Josefem Csaplárem, který ho v letní přípravě zkoušel i na místě středního záložníka. Po jeho odchodu povýšil asistent Jan Kameník. Až se Vraštil vrátí v červnu k tréninku s mužstvem, bude velet kabině Bohumil Páník. Osobně se s ním nezná, po telefonu už ale debatovali. „Věděl, jak to mám nastavené. Podpořil mě. Říkal, ať se vrátím, až budu dobrej,“ přetlumočil debatu se staronovým koučem Fastavu.

Zatím zůstává doma v Královéhradeckém kraji. „Teď bych byl ve Zlíně stejně zbytečný,“ připomíná, že ještě není „ready“ na plnohodnotnou zátěž. Až bude, kam s ním? Páník na rozdíl od Kameníka razí čtyřobráncový systém. „Moje hlavní pozice je stoper. Alternovat můžu na pravém kraji,“ upřesňuje šestadvacetiletý Vraštil.