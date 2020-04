Laštůvka z Baníku: Konečně spolu. Ale můj názor je, že se liga nedohraje | iSport.cz

Přivítali jste návrat k tréninkům?

„Jednoznačně, nálada je hned lepší, na hřišti je nás už trošku více. I když to pořád není klasický tréninkový proces. Pořád je to v takové nejistotě, protože se připravujeme a nevíme na kdy. Řekli 8. června, to je pořád daleko. Člověk si to musí nějak naplánovat, aby byl fit do 8. června. Možná se začne dřív, jsou nějaké spekulace, ale je to nejistota. Nevíme.“

Jak jste strávil nedobrovolnou pauzu?

„Snažil jsem se dodržovat karanténu, měli jsme individuální plán. Naštěstí mám v Karviné vedle baráku park, hodně času jsem strávil tam. V takovém věku je to těžší v tom, že člověk neví, jak si to rozvrhnout. Nemůže se honit jako před deseti nebo pěti roky. Musí uvažovat i hlavou, nejde do toho bušit každý den.“

Potkával jste v Karviné protihráče?

„Pár ano, taky měli individuální plány. Potkával jsem hodně těch jejich Brazilců, nebo koho to tam mají.“ (usmívá se)

Má se trénovat bez kontaktů, daří se to spoluhráčům dodržovat?

„Jo, jo. Ale viděli jste, že jsme měli různá cvičení, většinou jsme hráli s žolíkem, mužstvo je více od sebe. Rozestupy se daří dodržovat, při střelbě taky. Minulý týden jsme měli tréninky jen po dvojicích, nebyl problém.“

Věříte, že se sezona dohraje?

„Nevím. Můj názor je, že se nedohraje. Samozřejmě bych chtěl, aby bylo všechno v normálu, ale moc tomu nevěřím. Hodně sportů skončilo, třeba házená a další sporty v halách. Chtělo by to, aby lidi přišli na jiné myšlenky. Na druhou stranu by se asi hrálo bez diváků a to by bylo těžší. Aspoň by byla větší sledovanost v televizi.“

Jaké by to bylo, hrát bez diváků?

„Nejen pro nás, ale pro všechny, by to bylo zvláštní. My speciálně hrajeme díky fanouškům vlastně každý zápas doma. Zůstalo ještě hodně zápasů, je tam nadstavba... Kdyby bylo zápasů pár, tak řekneme dobře - dohrajeme to nějak a uvidíme, co bude příští rok. Na druhou stranu, kdyby se to teď ukončilo, byla by v nevýhodě mužstva z druhé ligy a musel by se hledat nějaký kompromis. Dokážu si představit, že by dva nejlepší z druhé ligy postoupili. Ti, co jsou na prvních dvou místech, mají stadion, jsou finančně zajištění. Liga by se rozšířila a příští rok by se třeba už nehrála nadstavba. To jsou jen mé představy. Vím, že to není jednoduché, ale možná by to bylo nejlepší. Nikdo by nepadal a nahoru by šla dvě mužstva. Bavíme se o tom, každý by chtěl hrát, ale rozhodnutí není na nás. Tak nemá cenu nad tím moc přemýšlet.“

Baník bude v pátek streamovat zápasu proti Spartě z roku 2003 (3:2), chce k tomu virtuálně vyprodat Bazaly. Co na to říkáte jako přímý pamětník?

„Jsem jedině rád. Nejen za tento zápas, klidně by podobných zápasů mohlo být víc. Asi bohužel není archiv. Sledoval jsem v pauze třeba házenou, na kterou jsem v Karviné kdysi chodil. Měli na Youtube zápasy z pohárů jak hráli s Grosswalstadtem nebo s Paříží. Zajímavé vzpomínky. Je super, že si i Baník nějaký takový zápas připomene. Škoda, že nejsou zápasy ze starších dob, kdy hráli třeba pan Vojáček, Michalík nebo Lička. To by hodně fanoušků taky uvítalo. Jsem jenom rád, že Baník takovou akci udělal.“

Nucenou pauzu mají i děti, jak doma zvládáte školu a učení?

„Malý má pět, ten je v klidu. Dcerky to mají jinak, musí se holt učit online. Starší má devatenáct, mladší deset. Ale zase jsme si říkali, že kdyby to takhle měly celý rok, tak mají známky lepší. (usmívá se) Učitelé asi teď trochu zavírají oči a holky mají známky lepší.“

Chodily si dcery za tátou pro rady?

„Ne, ne. (usmívá se) Já bych jim stejně moc neporadil. Viděl jsem pár příkladů a je to už fakt hodně daleko, už bych jim v tom asi nepomohl.“