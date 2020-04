Cipro srovnává svou a aktuální Slavii. Zastal se Vrby, Poborskému odpustil | iSport.cz

Byt v paneláku vyměnil František Cipro už dávno za dům se zahradou, kde si dlouhou chvíli bez fotbalu krátí sázením a zaléváním bylinek. „Je to nešťastné, člověk by nevěřil, že se toho dožije,“ říká expert na penzi ke koronavirové krizi.

Jak nouzový stav zvládáte?

„Jako všichni – musím. Je to nepříjemné, dlouhé. Mám v uvozovkách výhodu v tom, že mám zahradu, takže můžu vyjít ven a zasadit nějakou bylinku, zalít kytky a tak dále. Přes třicet let jsem žil s malými dětmi v paneláku, takže si to dovedu živě představit, co to pro rodiny musí být. Doufám, že to nebude trvat dlouho.“

Chybí vám fotbal?

„Chybí jako každému, byl jsem zvyklý vidět dva tři zápasy týdně plus nějaké zahraničí. Takhle se člověk dívá v televizi aspoň na záznamy mistrovství světa a různých pohárů. A uvědomí si, že ten fotbal byl nějaký hezčí, líp se na to koukalo. Nevím, aspoň mně se to tak zdá. (směje se) Přijde mi, že dřív byli fotbalisti lepší – a byla jich celá plejáda. Dneska někdo řekne, že to bylo všechno pomalejší, na všechno bylo víc prostoru, což je pravda, ale já si myslím, že by se ti hráči posuny, presinky a hru ve větším tempu naučili, protože to není zase tak složité zvládnout. Zato jejich fotbalovost by dnešní kluci nezvládli. Pokud nehraje Barcelona s PSG, nedá se dnes na některé fotbaly koukat.“

Tak o FORTUNA:LIZE se ale tohle traduje už dlouhá léta.

„Naše liga je taková, jaká je. Ale je hrozně těžká. Je to fakt jedna z nejtěžších soutěží, hlavně pro cizince, kteří sem přijdou. Ti koukají, protože je plná osobních soubojů, je to všechno o kondici, nasazení, síle a hlavně taktice, ale fotbalu je tam málo. Zápas skončí 0:0, střely na bránu 4:3, na rohy 2:3 a přečtu si, že to byl typický moderní fotbal. Akorát se na to nedalo koukat. To mi vadí. Nechci říkat, že za nás, ale dřív mi to přišlo fotbalovější.“

Věříte, že se sezona dohraje?

„Jsem pesimista. Jsou dané nějaké termíny, věřím tomu, že se začne, odehrají se dvě kola, ale co když pak bude některý hráč pozitivně testovaný? Celé mužstvo včetně realizačního týmu půjde do karantény a co pak? Znovu se to přeruší?“

František Cipro

odehráno ve Slavii 9 sezon

234 ligových zápasů

20 257 odehraných minut

11 gólů

19 ŽK

95 výher

49 remíz

90 porážek

Pokud by se tento ročník FORTUNA:LIGY skutečně nedohrál, pro jaké byste byl řešení?

„Fakt nevím. Každý na to má jiný názor, dívá se na to ze svého pohledu, co mu vychází líp. Měla by to rozhodnout UEFA a podle jejího názoru by se měli všichni řídit. Všechno budou jen špatná řešení, je třeba nalézt to nejlepší z těch blbých.“

Jde také o nasazení do Ligy mistrů, čili o velké peníze. Užíval jste si jako divák na podzim účinkování Slavie v této soutěži?

„Samozřejmě. Kdo by před pár lety, kdy Slavia málem sestoupila, čekal, že tady bude hrát Barcelona, Dortmund a Inter Milán. To by si nemyslel ani ten největší snílek. Sice bych to nepřeháněl, protože Slavia přece jen doma třikrát prohrála, ale s těmito soupeři hrála vyrovnané zápasy – i venku. A hlavně mě nadchla atmosféra v Edenu.“

Na podzim Slavia válela i v lize. Čekal jste, že to Jindřichu Trpišovskému takhle půjde, když do klubu přicházel, nebo jste spíš patřil do početné skupiny skeptiků?

„Hlavně si myslím, že ve Slavii se všechno otočilo díky panu Šimáněmu a panu Tvrdíkovi. Všechno je to o ekonomických věcech. Ještě jsem se tam okolo toho motal, než do Slavie přišli čínští investoři coby silný majitel. Od toho se to pak odvíjí. Jako trenér si můžete vybrat hráče, nikdo vám neřekne, že to nejde, že je příliš drahej, že jste se zbláznil, jako se to stávalo nám všem. Ve většině případů vybrali dobře, i když bychom tam samozřejmě našli hodně drahé přestupy, které se nepovedly, ale to se nepovede nikdy, tak to je. Ale jo – klobouk dolů před tím, jak to ve Slavii šlo nahoru. Po všech stránkách.“

Jak to myslíte?

„Je jiná doba, my jsme fotbal dělali ve