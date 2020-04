Svědík vyhlíží start ligy: Složité, pořád nic nevíme. Hráče nesmíme uvařit | iSport.cz

V nejisté době má Slovácko jednu jistotu. Plodné angažmá Martina Svědíka v klubu bude pokračovat i v další sezoně. „Mám smlouvu, zůstávám,“ potvrdí trenér ve své pracovně deníku Sport. Rád by ale konečně věděl, na jaký termín má svůj celek nachystat.

Začínají tréninky po skupinkách. Dostáváte se znova do svého živlu?

„Jako asi každý trenér. Jsme rádi, že se vracíme aspoň do takového režimu. Určitě ale není příjemné, že nevíme přesně, na kdy a na co mančaft připravit. Někde jsem četl Jindru Trpišovského, že tohle je pro trenéra to nejhorší. Je to opravdu velice obtížné. Nejdřív jsme se chystali na šestnáctého května. Hráči neustále individuálně trénovali. Minulý týden jsme začali ve dvojicích a tento jsme dali volno. Teď si to ještě můžeme dovolit.“

Jak to?

„Byl termín osmého června, teď se řeší, že se to posune o čtrnáct dní dřív. Nikdo pořád nic nevíme, je to složité. Fyzicky jsou asi všichni připravení dobře. Potom to bude o práci s míčem, o herní kondici. Ta se nezíská tím, že budeme trénovat v osmičlenných skupinách anebo běhat po lese. Je potřeba hrát deset