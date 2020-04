Plán dohrání ligy: 50 dní středa-neděle! Jak může vypadat nabitý program? | iSport.cz

Jak by mohla vypadat nabitá termínová listina na dokončení sezony? • koláž iSport.cz

Bude to předvoj, který má navrhnout, jak se profesionální soutěže v Česku dohrají. Sedmičlenný Ligový výbor dnes rozhodne o podobě zbývajícího programu, následovat musí grémium všech klubů první a druhé ligy, které to buď odsouhlasí, nebo ne. Fotbal potřebuje ve velkém kvaltu odbavit zápasy v patnácti, nejvíc v šestnácti termínech. Jak by nový plán mohl vypadat podle deníku Sport?