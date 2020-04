Liga se s koronavirem musí učit žít, ne ho zneužívat jako teď pro kalkul | iSport.cz

KOMENTÁŘ LUKÁŠE TOMKA | Dobré zprávy kolem koronavirové pandemie zvětšily šanci na dohrání FORTUNA:LIGY. Vláda dala sportu zelenou, do začátku července by šlo soutěž v kvapíkovém tempu dokončit. Ještě před pár týdny sci-fi scénář, teď realita. A i vzhledem k opatřením UEFA (ligy dohrát do 2. 8., další sezonu začít v září) získal fotbal reálný časový prostor, aby to zkusil zvládnout. Proč se však k této šanci stavějí některé kluby odtažitě? Které zásadní argumentační fauly se využívají a jaká jsou fakta? A co na druhou stranu musí udělat liga, aby se při snaze dokončit sezonu co nejméně riskovalo a byla šance uspět?

Chtělo by se začít zvoláním. Hurá, doba koronavirového zmaru a nekonečných repríz starých mačů v televizi snad brzy skončí. Jenže opravdu všichni v lize berou tuto zprávu jako šanci zkusit se vrátit k fotbalu? Myslím, že bohužel ne. Dokonce bych s lehkou nadsázkou řekl, že snižující se počty nakažených přidělávají některým klubovým funkcionářům vrásky na čele…

Proč? Často mluví o obavách o zdraví hráčů. Netvrdím, že je nemají a že nejsou na místě. Na druhou stranu je užitečné dívat se při těchto výrocích i na aktuální ligovou tabulku. Dohrát sezonu se totiž někdy rovná vedle zdravotního rizika i tomu, že konkrétní klub může sestoupit či neudržet vysněné místo do evropských lig. Takže pak se najednou může hodit sezonu raději skrečovat a dohodnout se, že nikdo nesestoupí. A platí to samozřejmě i naopak.

Rozhodně není náhoda, že plány na předčasný konec kují hlavně moravské kluby ze dna tabulky (Zlín, Opava a Karviná) a podobně se vyjádřila už dřív i poslední Příbram. A zkrácení či zrušení sezony preferuje i Slavia, lídr soutěže. To Plzeň, která na jaře právě sešívané začala dohánět, či po mizerné Jílkově éře devátá Sparta se naopak třesou, až vletí na hřiště.

O dokončení sezony by ale neměly rozhodovat partikulární zájmy klubů, ale fakta a doporučení odborníků. UEFA navíc ligy i v posledním prohlášení důrazně žádá, aby sezonu dokončily, pokud to je možné. To je stále preferovaná varianta, byť už připouští i jiné. To ale jen když bude v konkrétní zemi natolik vážná situace, že fotbal prostě bude muset jít stranou.

Nizozemský ligový konec? Toto srovnání nesedí

Pojďme se tedy podívat na ta data i argumenty. Ti, kdo by už nejraději dál nehráli, se často odkazují na Belgii či Nizozemsko, kde už soutěž zrušili. Není to úplně fér. V těchto zemích bohužel pandemii v první vlně nezvládli. Počet nakažených se tam i přes menší testování než v Česku pomalu blíží k 50 tisícům, kapacita nemocnic je na hraně a mrtvé počítají po tisících. I proto v Nizozemsku nakonec fotbal zastavil sám premiér.

Situace v Česku je o dost jiná (viz tabulka níže). Počet nových infikovaných se už delší dobu snižuje, špitály nekolabují, obětí je lehce nad dvě stovky. I to je smutné, ale na druhou stranu je to jen sedmina toho, kolik lidí v tuzemsku za rok zabije chřipka. To jsou fakta. I proto vláda striktní omezení uvolnila a i fotbalu dává na rozdíl od Nizozemska šanci.

Pak tu máme už zmiňované obavy o zdraví hráčů. Hned zkraje je třeba připustit, že určité riziko tu samozřejmě je a také ještě dost dlouho bude. Protože čínský koronavir evidentně z planety nezmizí, zůstane tu. Společnost včetně profesionálního fotbalu proto musí o to víc hledat cesty, jak s ním žít. Pokud tedy nechcete zrušit všechny soutěže minimálně na rok do doby, kdy snad bude běžně dostupná účinná vakcína.

Státní autority nicméně na základě dat o průběhu pandemie považují současný stav za přijatelný i pro hraní fotbalu bez přítomnosti fanoušků. Ti, kdo nyní zdraví hráčů používají jako argument pro zrušení sezony, ale většinou o žádných číslech nemluví. Naopak se někdy pouštějí do zvláštních konstrukcí.

Podle hráčského agenta Jiřího Müllera by se například nemělo hrát proto, že „za ty drobné, co kluby za dohrání sezony dostanou, je míra rizika příliš vysoká.“ Podle takové logiky by se tedy v Česku riskovat nevyplatilo, protože jde o drobné, ale v bundeslize už možná ano, protože dohrání sezony je spojené s velkými financemi? To snad ani nikdo, komu jde opravdu o zdraví hráčů, nemůže myslet vážně. A hlavně - jaká míra rizika už vysoká není? A srpnové zápasy v předkole Ligy mistrů už by za to riziko stály, nebo také ještě ne?

Cesta je testování a zodpovědnost, ne absolutní ochrana

Lepší je vycházet z toho, co se o nemoci COVID-19 ví. A není už toho zase tak málo. Asi nejdůležitější je opět na základě dat skutečnost, že opravdu nebezpečná je až na naprosté výjimky pro starší věkové skupiny, obézní lidi či pro ty, kteří zároveň bojují s jiným závažným onemocněním. Zvlášť pokud je onkologického či imunitního rázu.

To prohlásily mimo jiné dvě respektované osobnosti české medicíny, profesoři Pavel Kolář a Jaroslav Svoboda, v obsáhlém rozhovoru pro časopis Reflex. „V Česku zatím na COVID-19 nezemřel žádný zdravý člověk pod čtyřicet let,“ shodli se. Takže mladý šlachovitý fotbalista, který je v klubu často pod takovým lékařským dohledem jako málokterá jiná skupina obyvatelstva, do ohrožené skupiny určitě nepatří.

Navíc pokud bychom chtěli fotbalisty chránit opravdu absolutně, neměli by se pak v případě zrušené sezony zapojit ani do skupinového intenzivního tréninku v klubech. I ten je přece teoreticky může ohrozit. A upřímně – nemyslím si, že toto má kdokoliv v plánu…

Na druhou stranu LFA, kluby ani samotní hráči nesmí při návratu k fotbalu nic podcenit a v lecčem i svůj soukromý život nové situaci podřídit. Bude nutné především ve spolupráci s odborníky vytvořit detailní manuál, jak při pokusu o dohrání ligy (a program bude opravdu náročný) co nejvíc snížit riziko nákazy. Hygienickými opatřeními i systémem testování, což bude také něco stát. A povést se to může jen při zodpovědném přístupu všech zúčastněných.

Není to ale nikterak výjimečný přístup - podobně dnes s koronavirem bojují všichni. Velké firmy i drobní podnikatelé hledají cesty jak znovu rozjet své byznysy a vrátit svět aspoň trochu k normálu. Byznysem fotbalové ligy je pak hrát zápasy. A pokud by se profesionální soutěž ani nepokusila sezonu dokončit, docela by se tím shodila.

A nejen to – liga by tím do budoucnosti, která bude opravdu těžká, i riskovala. Částečně u fanoušků, především pak u partnerů, od nichž by přitom ráda dostávala více peněz než nyní. Protože dovedete si představit podporovat někoho, kdo se pak nesnaží dělat svojí práci, i když to minimálně může zkusit?

Teď se prostě hraje o víc než o pár bodů ve zbývajících jedenácti kolech. A český fotbal by se pro jednou mohl inspirovat třeba bundesligou, kde i přes vyšší počet nakažených i obětí (viz tabulka) vláda dovolila začít hrát už 9. května. Šéf soutěže Christian Seifert poté Německu vzkázal: „Naším úkolem je, abychom tuhle důvěru splatili.“

Srovnání dat nemoci COVID-19 v evropských zemích Celkem případů Nové případy Případů na milion lidí Vážně nemocných Celkem úmrtí Úmrtí na milion lidí Chorvatsko 2 016 7 491 21 54 13 Maďarsko 2 443 60 253 61 262 27 Česko 7 333 60 685 71 218 20 Nizozemsko 37 190 655 2 170 934 4 409 257 Belgie 45 325 1 032 3 911 959 6 917 597 Německo 155 782 783 1 859 2 908 5 843 70 Itálie 195 351 2 357 3 231 2 102 23 684 436 Španělsko 223 759 3 995 4 786 7 705 22 902 490

Data k 25. dubnu, zdroj: worldmeter.info

