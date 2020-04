Šéf LFA Svoboda: Předpokládám, že všichni chceme hrát. Máme možnost | iSport.cz

Nebojí se, že by grémium típnulo návrh Ligového výboru. Podle šéfa LFA Dušana Svobody má profesionální fotbal v Česku možnost brzy znovu zahájit sezonu, a měl by ji využít. „Bylo by smutné, kdybychom snad jako jediná liga nechtěli svou soutěž dohrát,“ říká funkcionář.

Je odsouhlaseno, že první a druhá liga by mohly začít 25. května. Je možný ještě dřívější termín?

„Teoreticky tady tahle možnost je. Chtěli bychom začít už o víkendu, který 25. květnu předchází, minimálně tam zkusit odehrát dohrávku 23. kola Teplice-Liberec, která nám chybí. Taky to všechno samozřejmě souvisí s tím, jak se bude vyvíjet situace kolem koronaviru. My jsme teď především rádi za ten termín 25. května a chystáme se na start soutěže v tento den.“

Harmonogram začínající 25. květnem jistě neumožňuje dokončit sezonu do 30. června, 12. května vás tedy čeká Ligové grémium, kde musí kluby první a druhé ligy zvlášť odhlasovat nadpoloviční většinou termínovou změnu. Máte záruku, že to projde?

„Já předpokládám, že všichni chceme hrát fotbal, a že fotbal hrát budeme, když tu možnost máme. Já o tom nebudu spekulovat, jestli to projde, nebo neprojde. Bylo by smutné, kdybychom byli snad jediná liga, která by svou soutěže nechtěla dohrát. Navíc když tu možnost dnes reálně máme.“

Nicméně pro jistotu je tu prý i varianta, že byste mohli začít ještě dřív, třeba 15. května, a tuto možnost zkoušet vyjednat na ministerstvu zdravotnictví, aby se stihlo dokončit sezonu do konce června. Je to pravda?

„Na tohle téma bych nerad spekuloval. Se zástupci ministerstva zdravotnictví jsme samozřejmě v kontaktu a o řadě věcí s nimi diskutujeme. Teď máme ale zkrátka termín 25. května a za ten jsme rádi. A když se celá situace bude dál vyvíjet příznivě, můžeme se bavit i o dřívějším startu. Ale teď se připravujeme na 25. května.“

Máte v zahraničí nějakou oporu, postupy, kterými byste se inspirovali při novém zahájení soutěže?

„Ano, jednoznačně. Tyhle informace mezi sebou sdílíme napříč Evropou, určitým způsobem je pro nás vodítkem bundesliga, jak ty věci nastavit. Líp bychom to asi těžko vymysleli, proto se necháme rádi inspirovat.“

Nicméně například financování testování hráčů před každým zápasem není snadné. Jak tohle máte vyřešené?

„Je to taky jedna z věcí, o kterých se bavíme. V současné době se připravujeme na to, že budeme hráče testovat před započetím soutěžních zápasů a budeme pak reagovat na aktuální vývoj. Každopádně otázka zdraví hráčů je pro nás prioritní.“

Co situace, kdy se nakazí jeden hráč? Půjde do karantény sám, nebo celý tým s ním? „I tohle řešíme, pochopitelně. Pokud by to ale mělo být tak, že v případě jednoho nemocného hráče by musel jít cely tým do karantény na dva týdny, tak je to nejenom problém pro tuto sezonu, ale rovnou i pro tu příští. Opět budeme hledat inspiraci v zahraničí, tento scénář řeší úplně všichni. Chceme o této věci prvně jednat s příslušnými úřady a až potom to prezentovat. Budeme dál komunikovat s ministerstvem, jak to správně uchopit.“

Jak probíhal pondělní Ligový výbor?

„Věcná, konstruktivní debata. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit.“

Nicméně platí, že na některé otázky je teď složité hledat odpovědi...

„Asi tak. Vidíme to sami každý den, jak dynamicky se vyvíjí situace kolem koronaviru. Teď to jde k lepšímu, budeme si přát, aby to tak pokračovalo. Nikdo ale nemůže vědět, kam se to posune za dalších čtrnáct dní, tři týdny, a právě tím je to všechno podmíněné. Tedy aby pandemie stále ustupovala, nebo se nezhoršovala.“

Důležitým tématem je i začátek plnohodnotných tréninků. Ten teď připadá na 11. května, budete jednat, aby se začalo dřív?

„I o tomhle platí, že je to jedna z věcí, o které se budeme bavit, tedy jestli by plnohodnotný trénink nebyl možný za určitých opatření třeba o pár dní dříve. Ale nějaký termín je dneska zatím daný, my jsme za něj rádi, a pokud se nám podaří ho uspíšit, tak to bude jen ku prospěchu věci. Ale to je teď ještě předčasné. Ještě před čtrnácti dny jsme byli v situaci, kdy to vypadalo, že se žádná liga hrát ani nebude, tak je teď třeba být obezřetný a jít cestou postupných kroků. Buďme rádi, že hráči už nemusí běhat se sporttestery po lese a že už můžou aspoň trénovat ve skupinách na hřišti. Doufejme, že tenhle vývoj bude dál pokračovat.“

