Blíží se velký návrat domů? Hubníka chce dál Plzeň, ale láká ho i Sigma | iSport.cz

Roman Hubník, dlouholetý kapitán plzeňské Viktorie, by se mohl vrátit do Olomouce • Pavel Mazáč (Sport)

Olomouckým ikonám Pavlu Hapalovi, Radoslavu Látalovi či Michalu Kovářovi se hráčské návraty do Sigmy, ve které vyrostli a odrazili se do světa velkého fotbalu, z různých důvodů moc nepovedly. Místo pohody odcházeli rozhádaní. Možná i proto pak Radoslav Kováč s Tomášem Ujfalušim na závěr bohaté kariéry raději nezamířili na Moravu, ale do Sparty (respektive Liberce) a David Rozehnal neriskoval šok na poloprázdných českých stadionech vůbec.

S Romanem Hubníkem, jenž Sigmu kdysi svým přestupem do Ruska za sto milionů korun zabezpečil, bude mít nyní hanácký klub šanci ukázat, že už se v tomto ohledu polepšil. Dohoda by podle několik zdrojů měla být na spadnutí, byť kluby zatím nechtějí záležitost komentovat.

Pomohl by Hubník Olomouci? Zapojte se do diskuzí na iSport.cz

„Není tajemstvím, že Roman se chce vrátit domů do Olomouce kvůli synovi, ale současná situace způsobená koronavirem všechny fotbalové záležitostí odkládá,“ říká hráčův agent Roman Brulík.

Překvapivě to však není tak, že by se Viktoria zanedlouho 36letého obránce zbavovala kvůli omlazení a přebytků stoperů, protože Hubník od Plzně dostal nabídku prodloužit svůj kontrakt na západě Čech, který mu končí v červnu, o další rok. „To mohu potvrdit, proto je v tuto chvíli opravdu vše otevřené,“ dodává manažer neurčitě.

Stopeři Olomouce Vít Beneš (31) 231 ligových zápasů/18+6 Václav Jemelka (24) 77/6+2 Jan Štěrba (25) 39/2+2 *David Zima (19) je ve Slavii na hostování s opcí, ale ta je v tomto případě jen formalitou. V létě se stane kmenovým hráčem Pražanů.

Sám Hubník nicméně navzdory čerstvému plzeňskému zájmu o prodloužení angažmá a interesu téměř celé Moravy několikrát přiznal, že angažmá v Sigmě by pro něj bylo ideální. S rodinou se chce totiž usadit v Olomouci, tamní Andrův stadion má pět minut pěšky od baráku.

Transfer, který se dlouhodobě očekává a o který měli na Hané zájem už v zimě, když David Zima odešel do Slavie a Víta Beneše trápil natržený sval, mohou zhatit dva faktory: zranění nebo odchod některého z plzeňských stoperů.

Přestože už je Hubník fit, pokud by se mu obnovilo například nepříjemné zranění palce, kvůli kterému na podzim odehrál jediné utkání, šlo by o výraznou komplikaci. Stejně jako přestup reprezentanta Jakuba Brabce do zahraničí. I na něj se sice Viktoria podpisem Filipa Kaši chystá, ale je jasné, že v takovém případě by Adrián Guľa spolu s vedením zkoušel lídra přemluvit k setrvání.

Stopeři Plzně Jakub Brabec (27) 122 ligových zápasů/7 gólů+2 asistence Lukáš Hejda (30) 180/15+4 Luděk Pernica (30) 215/14+7 Šimon Gabriel (18) 0/0+0 *Jako volný hráč by měl do Viktorie v létě dorazit 26letý Filip Kaša, jenž na konci března dostal od Žiliny společně s většinou kádru překvapivou výpověď.

„Jejich věk pro mě není překážkou. Mohli by hrát v deseti klubech české ligy s přehledem ještě další dva roky, záleží i na nich,“ vyjadřoval se v zimě o Hubníkovi s Davidem Limberským, jemuž na západě Čech rovněž končí smlouva, pochvalně plzeňský boss Adolf Šádek.

Přesně takhle přemýšlí i Olomouc, která do svého kádru získá obrovskou personu. Hubník se z rodinných důvodů do Sigmy vrátil již na podzim 2015, kde vedle něj vyrostl Uroš Radakovič, nyní by jej kouč Radoslav Látal mohl opět využívat jako svou prodlouženou ruku v kabině. Navíc se mu otevírají další možnosti, jak složit defenzivu, třeba systémem se třemi stopery, kde by bývalý hráč Herthy Berlín vytvořil pevnou tvrz po boku kapitána Beneše a spolehlivého Václava Jemelky.

Variantou je však i to, že díky Hubníkovi se právě 24letému Jemelkovi otevře vysněný přestup do zahraničí. V lednu jej do svých služeb vábil kazašský Kajrat Almaty, dříve se na dynamického leváka vyptávaly kluby z Belgie a Nizozemska. Záleží, jak pandemie zamává s tržním prostředím.