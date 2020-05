Hybš o přestupu do Plzně: Není třeba moc schůzek. Sparta? Nejsem zarytý | iSport.cz

V Liberci odehrál tři sezony, další nepřidá. Levý obránce Matěj Hybš podepsal smlouvu s Plzní, platit začne od léta a do té doby bude hájit barvy Slovanu. V českém fotbalovém prostředí není úplně zvykem oznamovat podpisy během rozběhnutého ročníku, Hybš ale chtěl mít čistý stůl. „Nechtěl jsem dělat z vedení i spoluhráčů v Liberci blbce. Zároveň to není ani tak, že jsem vyrostl ve Spartě, a proto do Plzně nepůjdu. To určitě ne,“ zdůrazňuje.

Bylo v této zvláštní době těžké řešit nové angažmá? Člověk ani netuší, jestli se sezona dohraje…

„Nijak zvláštní řešení v souvislosti se situací nebylo. Jsem rád, že se dohoda udělala… A že mám tak trochu klid, protože na druhou stranu nikdy nevíte, co bude a nebude, když vám v aktuální době končí smlouva. Mám vnitřní klid a zase na nějaký čas podepsanou smlouvu. Jednání se tedy v ničem moc nelišilo, akorát jsme se mockrát nemohli potkat osobně, takže se vše řešilo hlavně po telefonu. Jednou dvakrát jsme se sešli a tím to haslo. Bylo to celkem rychlé, protože Plzeň, Sparta a Slavie se neodmítá.“

Říkáte, že se česká top trojka neodmítá, ale nebýt koronaviru bylo by ve hře i zahraničí, ne?

„Už v zimě jsem měl nabídky zvenku a teď tomu nebylo jinak. Během jara se objevil konkrétní zájem. Ale i kdybych si oproti Plzni přilepšil, tak nakonec v součtu většina faktorů stejně vyšla pro Viktorku. Možná k tomu přispěl i nouzový stav, nevíte totiž, co se bude a nebude v zahraničí dít. Takový přehled o situaci zkrátka nemáte. Nikam jsem se hnát za každou cenu nechtěl. Kdybych nedostal nabídku z první trojky ligy, asi by to zahraničím skončilo, ale Viktorka se ozvala. Nejdřív říkali, že mě budou sledovat v průběhu sezony a pak jsme podepsali.“

Které zahraniční destinace se řešily?

