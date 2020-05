Už se schyluje k restartu FORTUNA:LIGY, ale Rudej fanda si ještě našel čas zavzpomínat. Vybral svoje nejoblíbenější derby. Není překvapením, že zvolil jedno z těch, ve kterém Sparta vyhrála. Slavii uštědřila v květnu 2000 vysoký debakl 5:1 a ještě po konci zápasu mohla slavit titul. „Když se vyhraje derby, je to dobrý. Když se vyhraje derby rozdílem třídy, je to ještě lepší. Když dostanou slávisti búra a my oslavíme titul, je to nejlepší,“ odůvodnil to.