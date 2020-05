Kopecký o ztrátě Olayinky: Slavii to naruší běhavý fotbal. Kdo za něj? | iSport.cz

Nečekaná komplikace se přivalila na Slavii během přípravy na ligový restart. V tréninku si zlomil lýtkovou kost křídelník Peter Olayinka, který patřil do základní sestavy. „Je to bolestivé. Jeho absence naruší běhavý fotbal Slavie. Bude problém ho nahradit,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz Ivan Kopecký, zkušený trenér, který dovedl k titulu Vítkovice nebo působil u jednadvacítky.

Jak velkou ztrátou pro Slavii je, že jí do konce sezony vypadl kvůli zlomenině lýtkové kosti Peter Olayinka?

„Je to bolestivé, bude to oslabení. Absence Olayinky určitě naruší běhavý fotbal, který Slavia hraje. On má tu přednost, že je ohromně běhavý, pracuje na velkém prostoru. Navíc slávistická sestava byla po zimních změnách taková okleštěná, on má zkušenosti z Ligy mistrů a patřil mezi hráče, kteří tým táhli. Bude problém ho nahradit, podobné typy Slavia nyní nemá. Nevidím hráče, který by ho nahradil. Navíc uvidíme, jestli bude zdravý pro letní předkola Ligy mistrů, osobně mám obavu, že do prvních zápasů v nich nenaskočí. Bude chvíli trvat, než se uzdraví.“

Navíc Slavia mohla kalkulovat s tím, že by ho mohla v létě prodat, což bude nyní komplikovanější, možná i nerealizovatelné.

„Ano. Myslím, že byl na řadě, aby odešel. Byl na to připravený. Je to cizinec, šel by za lepším. Slavia mohla počítat s tím, že ho uvolní, až se mladí hráči zabudují. Takže ano, i z ekonomického pohledu to může být nepříjemnost.“

Pojďme se podívat na hráče, kteří by mohli hrát místo Olayinky na křídle. Jako první se nabízí Lukáš Provod. Co o něm soudíte?

„Přiznám se, že jeho nemám úplně nakoukaného, takže ho úplně nechci hodnotit. Uvidíme.“

Nabízí se i varianta, že by se na křídlo přesunul ze středu zálohy Nicolae Stanciu, nebo Petr Ševčík.

„Stanciu určitě ne, ten může hrát podle mě jen ze středu. Ševčík by na křídle zaskočit mohl, určitě patří do základní sestavy, ale hledal bych ještě další jméno.“

Co Oscar Dorley, kterého na křídle trenér Jindřich Trpišovský vyzkoušel v přípravě?

„Ano, Oscar je poměrně běhavý, ale není to samozřejmě typický krajní hráč, který by byl takovým létacím psem, jakého Slavia potřebuje. Ale běhavý je, mohl by tam alternovat.“