Pojďte hrát, volají partneři fotbalu. Fortuna by mohla přispět na testy | iSport.cz

Sezona fotbalové ligy by se zase měla rozjet a je to v zájmu všech. Takové poselství vyslali den před rozhodujícím úterním zasedáním Ligového grémia dva klíčoví partneři nejvyšší soutěže: generální sponzor Fortuna a společnost O2, která vlastní televizní práva. Sázková kancelář, jež nedávno prodloužila smlouvu s Ligovou fotbalovou asociací do roku 2024, je připravena pomoci s financováním testů hráčů na koronavirus, které budou nezbytné.

„Rozumíme tomu, že prodloužení sezony s sebou přináší určité komplikace, které nicméně mají svá řešení. Návrat do normálu, i když s kompromisy, je ale tím nejlepším a jediným, co fotbal sám pro sebe a vlastně i celou společnost může udělat,“ uvedl ředitel Fortuny David Vaněk. „Spoléhat na to, že koronavirus najednou zmizí, nejde, fotbal se musí připravit a přizpůsobit tak jako všechna další odvětví naší ekonomiky.“

Stěžejními faktory, které s obnovením ligového programu souvisí, jsou ovšem zdravotní hledisko a obavy z nákazy koronavirem. Jednotlivé týmy už přizpůsobují obecným nařízením organizování tréninků a kontakt hráčů, pořádání zápasů by ovšem znamenalo další podstatná opatření.

„Zajištění bezpečnosti v návaznosti na vládní nařízení a doporučení odborníků je základním úkolem pro všechny dotčené,“ uznává Vaněk. „V kontextu toho jsme již vstoupili do jednání s LFA a nabídli participaci a pomoc se zajištěním potřebných zdrojů,“ dodal.

Co to znamená konkrétně? Zásadní je vedle rozsahu případné karantény testování hráčů, jeho četnost, ale také výše nákladů a jejich rozložení. Obavy v tomto směru vyjádřil například majitel Baníku Václav Brabec. „V úterý budeme za Baník hlasovat pro dohrání, ale chceme dopředu vědět, za jakých podmínek. Pakliže bych měl utratit několik milionů za testy, tak do toho se mi moc nechce. Právě testy jsou kamenem úrazu,“ upozornil Brabec, podle něhož jeden test stojí zhruba tři tisíce korun. Pokud by se podle Brabce muselo například třikrát týdně testovat patnáct set lidí, kluboví majitelé by to podle něho nepřijali. Veškeré parametry testování ovšem teprve budou upřesněny.

Důležitou roli v tom může sehrát právě titulární sponzor ligy. „Když jsme viděli, jak stejné problémy řeší v Německu a jinde, co bude potřeba k dohrání sezony a podobně, je testování hráčů logicky jedním z významných témat. Pokud by bylo financování testů nebo eventuálně něčeho dalšího v tomto směru komplikací, nabídli jsme pomoc a budeme o ní jednat. K finální dohodě ještě nedošlo, vše bude záležet na reálných potřebách,“ prohlásil tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain. Jinými slovy: znamená to tedy, že Fortuna nabídla finanční spoluúčast na testech? „Jednoznačně ano,“ potvrdil Šrain.

Den před hlasováním profesionálních klubů se s apelem ozvala i O2, která poskytla pro jednání své prostory. „Společnost O2, jako hlavní vysílatel a partner české nejvyšší fotbalové soutěže, je připravena na restart přerušené sezony. Zároveň by O2 ocenilo, aby zástupci profesionálních klubů na Ligovém grémiu využili všechny možnosti k dosažení společné dohody, jež umožní dohrát FORTUNA:LIGU dle pravidel, která byla stanovena na samotném začátku soutěže,“ stojí v prohlášení O2.

„Všechny kluby by měly vyvinout maximální úsilí k tomu, aby se fotbal vrátil na ligové trávníky. Především s ohledem na fanoušky, kteří si zaslouží poznat ligového mistra, postupující do evropských pohárů a užít si v této složité době alespoň trochu radosti,“ řekl výkonný ředitel stanice O2 TV Sport Marek Kindernay.

