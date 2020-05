Svoboda čeká složité období: Fanoušci na stadiony? Bude to na klubech | iSport.cz

Splnilo se mu vlastně do puntíku, co si před grémiem přál. Oběma soutěžím daly kluby zelenou pro pokus o dohrání a Dušan Svoboda byl vedle toho zvolen na další čtyři roky předsedou Ligové fotbalové asociace. „Žádné euforické pocity, už teď vím, že od zítra budeme řešit, jak ligu dohrát, cestování, schéma televizních zápasů. Čeká nás složité období z hlediska organizace profesionálního sportu,“ uvědomuje si Svoboda.

Ještě před úterním sjezdem Ligového grémia schytal čočku od slávistického předsedy Jaroslava Tvrdíka za nedostatečnou komunikaci. Přesto svůj mandát Dušan Svoboda uhájil.

Na grémiu jste měl vystoupit a připustit, že ta kritika byla oprávněná. Je to pravda?

„Podívejte, já si tu nechci sypat popel na hlavu, ale vždycky ta komunikace může být lepší. Ale nevím, nikdo tady žádné informace moc neměl. Třeba konkrétnější odpověď na otázku, co bude, až se objeví někdo pozitivně testovaný, jsem dostal teprve v pondělí. A celý poslední měsíc se mě na to pořád někdo ptal. Pak jak se budou rozvolňovat opatření... Ale kdybych mělo nějaké věci zpětně udělat jinak, tak jo, nějaký mail bych poslal dřív. Po bitvě je ale každý generál.“

Cítíte silný mandát, když proti vám při volbě nikdo nestál?

„Nebudete mi to věřit, ale já o těch volbách ani tolik nepřemýšlel. Kdyby na grémiu kluby řekly, že nechtějí dohrát ligu, byl by to asi moment, že bych spoustu věcí zvažoval. Jsem teď prostě rád, že máme možnost ligu dohrát, ale už teď vím, že musíme vyřešit, jak ji dohrát, cestování klubů, schéma televizních zápasů... Čeká nás složité období z hlediska organizace profesionálního sportu.“

Nastal nějaký sporný moment během jednání? Slávistický předseda Jaroslav Tvrdík se měl vyslovit, že mu nevyhovuje varianta, že v případě nutnosti by se liga protáhla až do 2. srpna.

„Tady se pořád opakuje otázka, co se stane, když na někoho bude uvalená karanténa. Víme, že jeden, dva pozitivní nálezy neznamenají nutně karanténu, ale může k tomu dojít, vybuchne to v nějakém klubu a pak je otázka, co bude dál. Jinak ta debata byla konstruktivní, věcná, nijak emočně vypjatá.“

A ta ochota protahovat případně sezonu až na začátek srpna? Znovu by muselo zasednout grémium...

„V okamžiku, kdy na někoho spadne karanténa, nebo nastane jiný důvod, třeba kvůli počasí, hrací ploše a hrozilo by, že původní termín bude ohrožen, tak ano, na to téma bychom svolali grémium. Byla to věcná připomínka ze Slavie, ale tu jsme řešili už dřív i na Ligovém výboru. Je pravda, že má-li někdo vstoupit do evropské kvalifikace, tak by mu měla skončit sezona tak, aby měl adekvátní čas na odpočinek a přípravu, čtyři pět týdnů... Jde o to, abychom tohle zajistili, ale my zatím ještě nemáme oficiální termínovou listinu UEFA.“

Zatím je platný jen návrh, že předkola by se hrála v srpnu...

„Určitě není naším zájmem poslat naše kluby do kvalifikace po dvou týdnech volna. Ale vrátím se k té termínové listině UEFA, pohárová sezona totiž ještě neskončila, francouzské kluby nemůžou hrát doma, jak tohle se bude řešit? Možná se to dá udělat nějakým specifickým režimem, ale co příští sezona a týmy z menších zemí, chudší? Naložit jim podmínky typu hotelové pokoje po jednom, sezení v letadle po jednom, to jsou všechno složitá témata a otázek je pořád hodně. V Česku jsme si ale na řadu z nich odpověděli.“

Je třeba vyřešen detail, kdyby se dohrála skupina o titul, byl by tedy mistr, ale zbývaly by třeba zápasy o Evropskou ligu, čili sezona by nebyla ukončená celá?

„Takhle, nebudeme vyhlašovat mistra, pokud nebude odehráno 35 kol. Dokážeme si ale představit odehranou skupinu o titul, pak bychom asi mistra vyhlásili, i když by třeba zbývaly ještě zápasy o Evropskou ligu nebo baráž. Tohle je asi jediná varianta v případě neúplného dohrání, kdy by šlo určit vítěze ligy.“

Budou diváci na stadionech, kdyby kvóta pro vpuštění osob na stadiony byla dostatečně velká?

„Těžké odpovědět. Je to spíš na docenta Maďara a profesora Prymulu. Máme signály, že ty kvóty by se mohly časem zvětšovat, ale nikdo nám nenaznačil, že by v blízké době byly otevřené stadiony s plnou kapacitou. Je seriózní říct, že dvacet tisíc lidí na fotbale neuvidíme třeba až do Vánoc.“

A teď hypotéza, kdyby se kvóta rozšířila třeba na tisícovku? Pustili byste třeba 800 fanoušků na stadion?

„Máme nastavené parametry, koho je potřeba pustit na stadion, aby mohl proběhnout zápas. Hráči, realizační týmy, bezpečnostní služba, hasiči, média... Ale ten stadion patří klubu, nebo třeba městu a pakliže bude možnost tam pustit nějaké fanoušky, tak se od celkové kvóty odečte ten povinný počet k zajištění utkání a pak je to na klubech, jestli ten zbytek využijí pro lidi. Budou se ale dostávat do složité situace, protože mají prodaný určitý počet permanentek, bude těžké k tomu nějak přistoupit a vybrat to.“

Před novým začátkem ligy by mělo dojít k plošnému testování, je přesné datum?

„Je určeno, že první půjdou na testy kluby, co budou hrát nejdřív, tedy Teplice a Liberec, které mají na programu 23. května tu dohrávku. Každopádně je požadavek, aby výsledky testů byly k dispozici nejpozději 24 hodin před zápasem.“

A v případě pozitivního nálezu...

„Bude prováděno epidemiologické šetření, které celou věc vyhodnotí, není to v naší gesci. Cílem našich opatření nicméně je, abychom šli naproti tomu, že nebude docházet k plošným karanténám, čili se bavíme o nějaké izolaci od okolního světa, minimalizování vzájemných kontaktů samozřejmě s výjimkou samotné hry.“

Teď k fotbalové věci, tím, že se protáhne sezona, vyprší třeba některá hostování. Jak se kluby staví ke stahování svých fotbalistů od soupeřových týmů?

„Můžou to udělat, ale stejně jim to bude k ničemu, protože za ně nebudou moci nastoupit. Druhá věc je, že kluby samy deklarovaly a jsou natolik solidární, že hráče na hostování nechají v jejich současných týmech. Nebudou je stahovat.“