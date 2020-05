Plzeň začala dvěma výhrami. Trenér Guľa odmítl testy a zkoušky | iSport.cz

Tréninkový areál v Luční ulici byl pro veřejnost uzavřený. Dovnitř byli vpuštěni pouze hráči, rozhodčí, realizační tým a funkcionáři. Jinak nikdo. Taková pravidla si Plzeň stanovila pro návrat do zápasového rytmu. V tiché kulise, kterou narušovaly jen pokyny trenérů a komunikace mezi hráči, si Viktoria přesto lebedila.

První zápas s Duklou vyřídili čiperní kumpáni ze středu zálohy. Aleš Čermák se prosadil dvakrát, Pavel Bucha jednou. Oba doplňoval Lukáš Kalvach. Hned na začátku čtrnáctidenního přípravného bloku agilní trojka ukázala, že jí pauza elán rozhodně nesebrala.

„Jsme rádi, že se začalo hrát. Cítil jsem se dobře a za dva góly jsem samozřejmě rád. Byly tam ještě nějaké chyby. Teď to budeme muset trochu poladit, abychom byli dobře připraveni na ligu,“ hlaholil spokojený dvougólový střelec, kterému významně zvedl náladu výstup z úterního jednání Ligového grémia, že nic nebrání restartu FORTUNA:LIGY. „Zprávu o startu ligy jsme přijali s nadšením. Neznám hráče, který by nechtěl hrát. Moc se těšíme.“

Co ještě zaujalo? Nespekulativní přístup trenéra Adriana Guľy. Do utkání poslal to nejsilnější, co má momentálně k dispozici. Reprezentanty Jakuba Brabce s Janem Kopicem, kompletní záložní formaci a v centrální útočné pozici využil Jean-Davida Beauguela. Je znát, že na testy a zkoušky není čas. Mimořádná doba si žádá speciální přístup k práci.

„Je to změna hrát zápas, i když je jen takto přátelsky. Ukázalo se, že tréninkový proces je jedna věc, tou druhou zápasová zátěž a součinnost. Každopádně jsme za tuto možnost rádi. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byli jsme rychlí, aktivní. Pak došlo trochu ke snížení tempa hry. To se však dalo očekávat vzhledem k tomu, jak jsme trénovali. Nehráli jsme ještě jedenáct na jedenáct na celé ploše,“ prohodil slovenský kouč.

V druhém utkání se ukázala parta číslo dvě. A také byla zajímavá. Příbram, kterou poprvé vedl Pavel Horváth, zlikvidovala 4:0, ale víc než výsledek zaujala aktivní účast dvojice hráčů, kteří v době pandemie dorazili ze Žiliny. Záložník Miroslav Káčer odehrál necelou půlhodinu, stoper Filip Kaša pak šestnáct minut.

Ani jeden však nemůže do aktuálního ročníku zasáhnout i přesto, že liga bude končit až v polovině července. Proč? Protože nebudou mít registrovanou platnou smlouvu. Původně platilo, že profesionální hráči bez smlouvy mohou od 21. června, kdy se v Česku mělo otevřít přestupové okno, uzavřít s Plzní nový profesionální kontrakt. Jenže nově se trh s hráči otevře až 3. srpna, což si v úterý odsouhlasily kluby na grémiu. Teprve v tu chvíli může na svazu proběhnout platná registrace žilinských příchozích…

I proti Příbrami se našel hráč, který se dvakrát prosadil. Byl jím Tomáš Chorý. Po zápase neskrýval euforii z návratu na hřiště. „Zaprvé bych zdůraznil, že jsem se strašně těšil. Hecujeme se na tréninku, ale zápas je něco jiného. A myslím, že jsme hráli dominantně, dávali góly, plnili trenérovy pokyny. Takže musíme být dnes spokojeni,“ pravil po zápase autor dvou branek Tomáš Chorý, který přiznal, že po dvouměsíční herní pauze posledních deset minut tahal nohy.

Pokud se soutěž po plošném testování hráčů opravdu rozjede, Plzeň se hned v prvním kole vydá na Spartu.

Přípravné fotbalové zápasy:

Viktoria Plzeň - Dukla Praha 3:1 (2:1)

Branky: 15. a 64. Čermák, 10. Bucha - 20. Holík.

Sestava Plzně: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský (73. Hloušek) - Kalvach, Bucha, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

Plzeň - 1. FK Příbram 4:0 (3:0)

Branky: 24. a 41. Chorý, 11. Pernica, 50. Kepl.

Plzeň: Sváček (46. Staněk) - M. Havel, Gabriel (74. Kaša), Pernica, Hloušek (74. Hezoučký) - Hořava (62. Káčer), Díaz, Herc - Kepl (83. B. Havel), Chorý, Kovařík. Trenér: Guľa.

Příbram: Vantruba - Kvída, Dramé, Kingue, Antwi, Škoda, Tregler, Rezek, Nový, Zorvan, Šašinka. Trenér: Horváth.