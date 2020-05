Koubek má Baník v srdci. Sezona 2009/10? Moje noční můra i pýcha | iSport.cz

Takže pozitivní vzpomínky na ostravské angažmá převládají?

„Ano, ale zároveň je to moje noční můra, pořád to nemůžu skousnout a asi se mi to nikdy nepovede. Ve své pracovně mám čestné místo, kde jsou fotky a medaile. A když si vzpomenu na Baník, mám pocit, že jsme tam něco odvedli, ale zároveň je mi z toho smutno. Kdybychom uhráli titul, měl bych spolu s tím z Plzně a ze Sparty tři trenérské, takže tohle mě mrzí.“

Asi o to víc, že jste jej měli na dosah, stačilo ve 29. kole doma s Mladou Boleslaví neinkasovat vyrovnávací gól v nastavení...

„Předcházela tomu naše situace tři na dva, kdy to špatně vyřešil Wojnar. Mohl přihrát Vydrovi, který by šel sám na bránu, ale šel do dvou hráčů a ztratil míč. Z brejku přišel tragický gól... Kdybychom to zvládli, měli bychom to ve vlastních rukách a stačil by nám v Příbrami bod. Ten bychom určitě získali, i tak jsme ho vlastně uhráli.“

I přesto šlo o úspěšnou sezonu. Máte pro to vysvětlení?

„Předtím tam nebyl dobrý ročník, kluci udělali na jaře asi jen dvanáct bodů. Já měl tenkrát s Čáslaví postoupit z druhého místa do ligy, ale neměli jsme stadion, tak šlo Slovácko. A dostal jsem nabídku a důvěru od Baníku, což pro mě byla velká pocta. S Borisem Kočím jsme asi přinesli nějaký impuls, přišli s novou metodikou. Hned od začátku jsem cítil, že si všichni navzájem sedáme atmosférou, soudržností, interpersonálními vztahy a přátelstvím. Řada zkušených hráčů nás velmi dobře přijala. Největšími personami byli Martin Lukeš a René Bolf, ale makali a šlapali úplně všichni kluci.“

Mužstvo bylo velmi dobře složené, že?

„Přesně tak, byl to super mix. Stoperská dvojice Bolf–Neuwirth? To byla bomba! I dnes by váleli. Aleš byl dokonce ve vašem deníku Sport zvolen nejlepším fotbalistou sezony.“

Do životní formy se však dostalo mnohem více borců.

Třeba Radim Řezník. Ten byl ještě mladičký, ale už tehdy šlo o velký talent. Nebo Fernando Neves. Alternoval na stoperu, když měl Renda Bolf zdravotní problémy, jinak hrál s Tchuřem na levém beku. Adam Varadi byl na vrcholu, to samé Tomáš Mičola. Všichni už měli vybudovanou pozici na fotbalové mapě. A úplně vynikající byla záloha. Tu trojku ve složení Mario Lička, Tomáš Marek, Martin Lukeš bych vyzdvihnul. Fotbalisté jako hrom, obrovská kvalita.“

A tím se dostáváme k rozestavení 4 – 3 – 3, což bylo na tu dobu v Česku neobvyklé. Z mého pohledu spolu s agresivním způsobem hry až nadčasové, souhlasíte?

„To jsem rád, že to říkáte sám od sebe, protože já už jsem s tím označením liverpoolské 4-3-3 asi únavný. (směje se) Ale vezměte si, že my jsme to opravdu hráli už před deseti lety! To se nám docela povedlo a musím říct, že jsem na to pořád docela pyšný.“

Hráči se shodují, že to bylo úspěšné díky vaší důsledné taktické přípravě.

„To asi ano, přesně jsme věděli, co chceme hrát. Podařilo se nám velmi dobře vystihnout možnosti mužstva. Trojice Vydra, Mičola, Varadi byla pro presink nádhera. Neměli jsme vyhraněného hrotového útočníka, všichni vpředu rotovali a točili se. Ti krajní se ani nestahovali moc do hloubky, zůstávali vpředu. Nenapadali jsme podhrotem, protože Martin Lukeš, který hrál geniálně v klusu, by to nedal. (úsměv) Takže presovali útočníci a tři středoví hráči neměli žádný problém s tím to vykrýt, hlavně Marek byl v tomhle famózní. Obsáhl velkou šířku hřiště.“

Proč se na třetí místo pak nepodařilo navázat?

„Mužstvo bylo po předchozím ročníku úplně vypumpované, jelo nadoraz. Bolf, Neuwirth, Lukeš a další šli na krev, nahromadila se únava a frustrace ze zklamání. Hned když jsme začali letní přípravu, cítil jsem na nich, že je ten ztracený titul hodně ranil a zanechal psychické stopy. Tam se začal rodit pokles. Navíc v létě majitel prodal do zahraničí tři bombarďáky (Lička, Vydra, Mičola) a bylo po Baníku. Jako teď ve Slavii, kdy odešli Škoda, Hušbauer, Souček. Úplně jiné mužstvo a nás po třináctém kole s dvanácti body vyhodili. Pak šel ještě Neuwirth do Plzně.“

Od té doby hráli Ostravští pokaždé o záchranu, než v roce 2016 opravdu sestoupili.

„Ale pro mě to byla společně s Čáslaví nejkrásnější atmosféra v kabině za celou svou kariéru. Zažil jsem tam pocit absolutního trenérského štěstí. A to jsem pak ještě vyhrál s Plzní ligu. Baník mám v srdci.“