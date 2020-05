První případ koronaviru v lize. Hráč Boleslavi je v karanténě zatím sám | iSport.cz

Celkem polovina profesionálních klubů z první a druhé ligy zatím zná výsledky plošného preventivního testování na nemoc COVID-19. Výsledek?

„K nedělnímu dni bylo dle průběžných statistik odebráno 740 vzorků. Pozitivní byl zatím pouze jeden. A to v klubu FK Mladá Boleslav,“ praví se v prohlášení LFA. Dalších 16 klubů by pak mělo testování podstupovat během dneška. Přítomnost korovaviru se přitom testuje nejen u hráčů širšího kádru, ale i u členů realizačních týmů a u dalších pracovníků klubů.

Středočeský případ je tedy první a zatím jediný, který se v českých nejvyšších soutěžích oficiálně objevil. Co konkrétně bude pro klub i celou ligu znamenat, určí šetření hygieniků, s nimiž liga svůj postup úzce kooperuje.

První zprávy znějí z pohledu možného restartu soutěže, který je na programu už o tomto víkendu dohrávkou Teplice - Liberec, vcelku nadějně.

„Výsledek testu tohoto hráče byl k dispozici v sobotu. Ještě v ten den se vyskytoval na přípravném utkáních, ale hráči nebyli v kabinách, jen venku. Proto zatím nebylo nutné vyhlásit karanténu i pro další hráče,“ řekla k tomu pro Seznam Zprávy mluvčí středočeské Krajské hygienické zprávy Dana Šalamounová.

Jméno hráče podle všeho zůstane utajeno. Pokud by ale zůstal v karanténě jen on, restart FORTUNA:LIGY by to nemělo nijak vážně ohrozit.

„Pozitivně testovaný byl umístěn do izolace," potvrzuje i LFA a hned naznačuje i další možný vývoj: "V úterý dojde v rámci lékařského dohledu k dalšímu přetestování jednotlivých osob v klubu a věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se klub brzy vrátí do plné přípravy. Ligová fotbalová asociace ani klub nebude zveřejňovat identitu pozitivně testované osoby ani dále celý případ komentovat.“

Zrovna Mladá Boleslav má na první týden chystaných zápasů náročný program. Už příští úterý má hostit vedoucí Slavii, v sobotu je pak v plánu výjezd na stadion druhé Plzně.

