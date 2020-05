Fanoušek Slavie o (ne)dohrání ligy i nepřátelích: K fotbalu potřebuju lidi | iSport.cz

Pět set lidí, tisíc… Podle Davida Ocetníka by nebyl problém, aby jich už nyní mohlo přijít víc. „O tom jsem bytostně přesvědčen,“ říká.

Někteří fanoušci tvrdí, že je za aktuálních okolností už ani dohrání ligy nezajímá. Co vy?

„Dlouho mě to nezajímalo, protože už sezona nebude regulérní. Navíc jsem velmi ostražitý vůči riziku onemocnění koronavirem. Můj postoj je úplně jiný než třeba pana Čupra ze Sparty (generálního ředitele), který to podle mě zlehčoval. Jsem spíš obezřetný a z toho vychází můj postoj k fotbalu. Měl jsem taky určitou nechuť ho dokoukávat. Ale je pravda, že se těším na to, až liga začne. I když to bude, jako kdyby člověk chodil po jedné noze, protože na stadionu nemůže být. Takže ano, těším se, jsem slávista, fandím, chci, abychom vyhráli titul. A teď ho chci ještě dvakrát víc než předtím, protože proti nám stojí celá ´armáda´ lidí, jiných zájmových skupin a tak dále. Chci, aby se dohrávalo. Ale má to takovou pachuť, že si to asi pořádně neužiju.“

Někdy mám pocit, že mnozí fanoušci, kteří nestáli o dohrání ligy, neberou v potaz jiné, kteří se chtějí dívat na fotbal i za omezených možností. Jak to vnímáte vy?

„Myslím si, že to tak není. Jde o tisíce různých lidí z různých sociálních skupin a regionů. Názorů je opravdu hodně. Většina lidí se snaží v první řadě uspokojit své potřeby a držet se svých postojů, je přesvědčena o tom, že to co říkají oni, je správně, nebo se nejvíc blíží tomu správnému. A proto to i tak prezentují. Kdybyste se s těmi lidmi pustili do diskuse, došli by k tomu a přiznali by to. Dneska všichni mluví nějak zkratkovitě, viz Twitter a Facebook, to jsou jedna dvě věty. Do toho se asi nedá vměstnat komplexní postoj. Každý fanoušek, který chodí na stadion alespoň párkrát do roka, vnímá to, že jsou okolo i jiní. Třeba u nás v rámci Slavie všichni řeknou to, že bez Tribuny Sever by to asi ani nebyl fotbal, na který chtějí jít. Atmosféra je na stadionu potřeba.“

Jak si v sobě fanoušci, kteří byli proti dohrání, vyřešili fakt, že jejich klub chtěl opak, nebo se pro to rozhodl na poslední chvíli? Je to zkouška jejich „loajality“ vůči klubu?

„Hodně fanoušků s tím určitě problém má. Rádi by šli cestou, ze které se neuhne. Cestou hrdiny z pohádek, který vždycky udělá to správné, co je potřeba. Ale fotbal je prostě politika. Kluby jedou na to, co potřebují, koukají na sebe, na peníze, na hráče… Ano, byl bych raději, kdyby Slavia na jednání přišla a byla proti, ale upřímně chápu, že věděli, že to stejně nezvrátí. Takže jsem spokojen s tím, jak hlasovala, věřím tomu, že vedení vyhodnotilo všechny faktory, které jsou na to navázané. To, že Tomáš Bůzek převzal pozici Jana Nezmara v Ligovém výboru, možná bylo politickým vyhádáním si funkce, asi by bylo horší, kdybychom tam nikoho neměli. Pro mě je to politika a z toho vycházím, chápu, že některé věci je třeba udělat na základě nějakých dohod, ač mě to vnitřně trošku mrzí.“

Slavia nakonec ústy svého šéfa Jaroslava Tvrdíka říkala: I my chceme hrát, ale, ale, ale…

„Je to složité, je to politika. A všichni Jaroslavu Tvrdíkovi vyčítají, že je to politik. Ale v uvozovkách politici jsou všichni, protože vyjednávají svou pozici. Jaroslav Tvrdík je dobrý hromosvod a kolikrát si za to může sám. Možná celkový postoj odpovídá posloupnosti událostí, od prvotního stanoviska, že Slavia hrát nechce a udělá pro to cokoli, k vědomí, že pro to nemá oporu a ostatní kluby mají trošku jiné názory a budou pro dohrání. Myslím, že Slavia hledala konsensus a že se snažila vyjít vstříc. V tom jsem opravdu pragmatik a vůbec bych jí to nevyčítal. Něco jiného bylo na začátku pandemie, kdy by asi všichni zvedli ruku proti dohrání, něco jiného dnes, kdy máme nakažených hodně málo a vede to až k pocitu, že se nic stát nemůže.“

Nepodléháte až moc pocitu, že Slavia je obklopena nepřáteli? A berete, že i ona si jde za svým?

„Reálně tu lidé proti Slavii jsou. A nemyslím si, že kvůli nenávisti, i když to tak někdo mít může. Nemyslím si ani, že každý den sedí a vymýšlí něco proti ní. Ale prostě bojují za svůj zájem. To proti nám je kolikrát v uvozovkách. Sparta se spojila s Plzní, aby se liga dohrála, a je to logické. Za prvé si myslí, že riziko nákazy je malé, a za druhé mají šanci něco uhrát. Plzni se hodí první místo, Sparta se potřebuje dostat do pohárů. Logicky hájí svoje a nemůžu se na ně ve své podstatě zlobit. Ale dělají tím krok proti nám. Pro mě je zdravotní riziko vysoké – a jsme první. Ale když vidím, že jsou všichni pro, tak pojďme ligu dohrát a titul chci získat na hřišti, byť jsem byl vždy pro to, ať je sezona ukončena.“

Proč se teď na utkání nechystáte, pokud byste měl možnost se na ně dostat?

„Já o to nestojím, protože abych se šel koukat na fotbal a měl z něho pozitivní pocit, potřebuju lidi ve svém okolí, se kterými se zápas co zápas zdravím. Sociální vazby s ostatními fanoušky, potkávání se s jinými lidmi před stadionem, na tribuně. Dotvářejí mi atmosféru, kterou potřebuju. Fotbal je jen jedna část toho všeho. Pokud tam mí sousedi nebudou, nemusím na tribunu jít. Půjdu raději se svou partou kamarádů z odbočky do hospody a budeme se dívat společně tam. Nechci se dívat na fotbal v televizi sám. V téhle chvíli tedy na fotbal jít nechci a počkám si na uvolnění omezení. Shodou okolností jsme včera měli schůzi výboru Odboru přátel Slavie, kde jsme se o všem bavili, a většina řekla, že by nyní taky nešla.“

Kde je hranice, kdy už byste zase musel na zápase za každou cenu být?

„Je těžké určit, kdo na stadion půjde. Když bude limit pět set osob, půjde možná o tři sta míst, asi bude jednoduché vybrat tři stovky lidí z řad partnerů a sponzorů, kteří na fotbal půjdou. Rozhodně bych ale jakémukoli klubu nedoporučoval, a ani to neočekávám, aby zkoušel natáhnout a vybrat fanoušky a nějak je privilegovat. Když je budou jakýmkoli způsobem kastovat, je to špatně. To by určitě být nemělo. Při počtu pět set osob to tedy vidím jako celkem jednoduché, pro klub i pro fanoušky. Ti se nedostanou, půjdou partneři. Postupným uvolňováním opatření a s tím souvisejícím vyšším a vyšším počtem diváků se dostaneme do problémů, kteří to budou. Nedokážu si to moc představit. Ještě u tisícovky lidí pořád počítám se sponzory a hosty. Pak už spíš čekám, že se podmínky celkově uvolní a bude to jako dřív, za zvýšených hygienických podmínek. A předpokládám, že kluby se na to připraví, například dezinfekcí na záchodech, papírovými ručníky a podobně, aby byly podmínky dodrženy. Klubům v tomhle nezávidím.“

Může otázka výběru diváků vyvolat mezi fanoušky názorové pnutí?

„Ve chvíli, kdy klub bude nějak mezi fanoušky vybírat, pnutí určitě bude obrovské. Fanouškovských skupin je tolik, že v tomhle nevidím cestu.“

Na druhou stranu kluby budou chtít správně dostat alespoň část fanoušků na stadion. Co tedy s tím? Uvolnit počet lístků pro internetový prodej, a ať zvítězí ti nejrychlejší?

„Rozhodně ne. Jakýkoli takový prodej – a na Slavii s tím máme obrovské zkušenosti při Lize mistrů a Evropské lize, kdy se k lístkům těžce dostávalo – vyvolá hlasy, že je to zmanipulované, že někdo dává někomu vstupenky bokem a kdo ví co ještě. Při tak malém množství, které by šlo do prodeje, třeba při tisíci kusech, by se všechno ještě zintenzivnilo. Vidím to spíš jako komplikaci a důvod pro názorové střety různých skupin a lidí.“

Přesto: nezaznamenal jste názor, jak alespoň zvolit to nejlepší ze špatných řešení?

„Ne, ne. Co vím, všichni teď v podstatě počítají s tím, že zápasy budou bez fanoušků. Možná se najdou jedinci, kteří tajně doufají, že se na tribunu dostanou, ale všichni, o nichž vím, to mají tak, ať jdou raději partneři klubů a vidí, že by byl ohromný problém mezi různými skupinami. Občas sami bojujeme s rozdělením lístků v Odboru přátel, což je šest tisíc fanoušků. Sám moc nevím, co s tím udělat. A moc nevidím východisko. Držím Slavii palce, aby se s tím vypořádala. Před třemi čtyřmi týdny jsme jí jen dávali podněty, aby si jednotlivé skupiny mohly na stadionu vyvěsit vlajky nebo umožnit lidem, aby tam měli své podobizny. Něco, aby tam lidé byli alespoň symbolicky, zprostředkovaně. To je cesta dostat tam fanoušky – i když tam reálně nebudou.“

A pokud by byl limit v řádech tisíců?

„Ta hranice je podle mě právě v řádu tisíců, a spíš se blíží k počtu permanentkářů, což je ale na Slavii zhruba dvanáct tisíc. Zažili jsme doby, kdy jich byly čtyři tisíce, ale dnes by se zase při omezeních muselo vybírat. Máme i zlaté permice pro členy Klubu Slavie, je jich několik málo stovek, a ani jejich držitele bych na tribunu neposílal. Je to ´jen´ jiná kategorie permanentky.“

Třeba Baník říká: buď všichni permanentkáři, nebo nikdo. To vám dává smysl?

„Ano, přesně o tom mluvím. To je asi jediný směr, jakým se můžeme ubírat.“

Zase to ale neřeší ty, kteří permanentky nemají…

„Samozřejmě. Nikdo nikdy určitě nebude spokojený, ale lidé, kteří si koupili permanentku, tím už na začátku sezony dali najevo, že na Slavii chtějí chodit.“

Mohou kluby na stadionech udělat taková opatření, aby se na něj i při dodržení bezpečnostních nařízení vešlo více fanoušků, než má být dovoleno?

„O tom jsem bytostně přesvědčen. Každý stadion má určitý počet tribun a vstupů, na některých je to už rozdělené tak, aby se neprolínaly. Nebo se to dá zařídit. Hostující sektor je také oddělený, většinou se fanoušci soupeře nedostanou do styku s ostatními. Věřím, že lidé jsou v případě časového omezení přístupu na stadion – třeba že na jednu tribunu se mají dostavit hodinu před utkáním, na druhou půl hodiny – schopni pravidla přijmout, stejně jako při odchodu. Protože při hromadném odchodu jsou na sebe nalepení. Věřím, že se dá na zápasy dostat víc lidí.“

Smířil byste se s rozestupy mezi jednotlivými obsazenými sedačkami?

„Kdybych měl ob sedačku člověka, dokázal bych to určitě překousnout. Pořád bych kolem sebe měl větší část lidí, které tam chci mít.“

Jak život fanouška ovlivní zhuštěný program, dva zápasy v týdnu, včetně časů utkání?

„Bál jsem se toho, že se budou snažit roztáhnout zápasy do celého dne a dojde i na dopolední časy. Pokud by byly začátky od šestnácti, osmnácti a dvaceti hodin, je to úplně v pořádku, nemám s tím z pohledu fanouška žádný problém. Jinak zápasů bude hrozně moc v krátkém sledu, když Slavia táhla Evropskou ligou a hrála Ligu mistrů, už to bylo dlouhé, člověk byl unavený a neznám nikoho, kdo by neřekl, že to na něho bylo dost. Na druhé straně je tu výjimečná situace. Tak ať to dohrají v tomhle sledu a hlavně držím palce fotbalistům, aby to zvládli.“

Jak to vidí na Spartě? „Úplně v pohodě by se to dalo zvládnout. Poloviční nebo třetinová kapacita, zvláštní pravidla organizace a tak, ale to je prostě práce... A riziko, jak říká Prymule. Ten by nejradši zakázal všechno, kdyby mohl. (…) Losovačka z držitelů permice s tím, že by do mailu přišla nabídka, zda dotyčný má zájem, či nikoliv. Pokud ne, odklikl by odkaz a mail by automaticky přišel dalšímu. Kdo by se nedostavil, byl by vyřazen z dalších losování.“ schweinsteiger „Když omezeně, tak bych pustil na stadion jenom permanentkáře. Za poslední roky si moc srandy a výhod permic neužili (domácí MOL utkání, předkola EL), tak ať se jim ta věrnost klubu taky jednou vyplatí.“ seagull „Omezená kapacita stadionu by musela znamenat změnu cenový politiky jednotlivých sektorů. Aktuální permice, toho času k ničemu, by třeba daly možnost slevy, ale v případě vstupenek by ceny mohly bejt třeba od pěti kil nahoru, což mi zase přijde vzhledem ke kvalitě ligy nepřijatelný. Hlad po fotbale u nás je jasnej, ale v regionálních klubech?“ Mikey „Když do divadla může 100 lidí, nemohl by se stadion rozdělit na vícero sektorů a do každýho pustit těch 100 lidí za podobných podmínek jako do divadla?“ ajosek Zdroj: fórum spartaforever.cz

Očima fanouška Baníku: Lístky bych dal kotli „V mém okolí jsem nezaznamenal, že by někdo řekl: Netěším se. Samozřejmě kromě toho, že utkání budou bez fanoušků. To je základní problém. Na druhou stranu po měsíci a půl budou lidé za zápasy rádi, i když se ztratí vzácnost fotbalu jednou týdně o víkendu. Na místě vedení klubu bych dal volné lístky nejužšímu jádru fanoušků, chacharům, ultras, kteří jezdí pravidelně na výjezdy. Sice i to by byl problém, protože třeba do Olomouce jich vyrazí na tři tisíce, ale ať mezi sebou vyberou ty, kteří jsou na nejvíc zápasech, jedou třeba i do Jablonce a nejvíc si to zaslouží. I na můj úkor jako permanentkáře, který do kotle nechodí a všechny výjezdy kvůli rodině nedává. Výjezďáci dělají atmosféru, díky nim je Baník v devadesáti procentech i na cizích stadionech doma… Je to za mě jediné řešení. Myslím, že by to většina lidí pochopila, a věřím, že by se dohodli i v kotli, i když i pro ně to bude problém. Bylo by to pro dobro klubu, jednotná skupina fanoušků by pomohla týmu při zápasech. Nedokážu si představit, že by vstupenky klub rozdal spravedlivě mezi permanentkáře a další fanoušky, z toho by nic nebylo.“ David Liveč