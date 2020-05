FORTUNA:LIGA a koronavirus: z 1442 testů byly jen dva pozitivní | iSport.cz

Testy probíhaly ve všech 32 klubech a bylo vyšetřeno 1 442 vzorků, z toho dva byly pozitivní. „Další postup v případě obou klubů je nyní plně v kompetenci místně příslušných krajských hygienických stanic,“ uvedla LFA v prohlášení.

„Naše opatření budou vycházet z toho, jaká byla míra kontaktu jednotlivých hráčů mezi sebou. To v současné době zjišťujeme,“ řekla agentuře ČTK ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. „Pokud spolu jen trénovali venku, tak ta opatření nebudou zásadní,“ naznačila.

Pokud by šlo jen o jednotky nakažených a šetření hygieniků by prokázala, že kluby dodržely přijatá hygienická opatření, nadále by nic nebránilo restartu ligové sezony.

Převedeno do řeči čísel totiž plošné testování zatím ukázalo, že jen 0,14 % hráčů mělo pozitivní test na nemoc COVID-19. Přesně to totiž odpovídá dvěma případům ze 1442. Například v bundeslize, která znovuobnovila činnost už o víkendu, bylo při obdobné prověrce 10 pozitivních testů.

Fortuna liga má začít sobotní dohrávkou Teplice - Liberec, celé kolo je pak na programu příští týden v úterý a ve středu.

Ještě před tím bude následovat druhé kolo povinného testování, kterého se zúčastní všichni hráči, členové realizačních týmů a další pracovníci klubů.

Ligové grémium dalo souhlas se zahájením obou soutěží. Začne se 23. května dohrávkou v Teplicích