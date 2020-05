Hráči, kterým v Česku končí smlouva. Zamotají ligu? Bez dohody to nepůjde | iSport.cz

Je to silný aspekt blížícího se restartu rozehraného ročníku FORTUNA:LIGY. Jeho konec se na základě usnesení klubů na týden starém grémiu posune až do druhé poloviny července. Napříč ligou je ale spousta fotbalistů, kterým vyprší současné smlouvy k 30. červnu. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný způsob, jak kontrakty plošně prodloužit, budou se muset kluby s dotyčnými hráči individuálně domluvit. Někde to může být formalita, jinde problém. Do hry totiž vstoupí celá řada různých zájmů. Projděte si detailní analýzu iSport Premium, včetně rozhovoru s generálním sekretářem FAČR Janem Paulym. V zamčené části najdete i přehled hráčů z největších českých klubů, tedy Slavie, Plzně a Sparty, kterým končí na konci června smlouva.