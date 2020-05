Zavadil o zběsilém tempu: Nikdy jsem to nezažil. Bude to o morálu | iSport.cz

V autobuse zabírá postel pro řidiče, aby si na delších štrekách co nejvíce odpočinul. Nakládá se do ledové lázně, spát chodí brzy, ráno po utkání potřebuje masáž. O své tělo se Pavel Zavadil umí starat. Přesto má před ostrým restartem sezony v omezeném režimu obavy o zdraví. Nejen svoje. „Je skoro nemožné, aby tu nakumulovanou únavu hodně hráčů neodneslo,“ myslí si.

Máte představu, jak budete zvládat dva zápasy týdně?

„S trenérem jsme se o tom ještě detailně nebavili. Musíme se domluvit. Uvidím, jak to půjde, jaký bude zdravotní stav. Určitě nebudu hrát každý zápas. Nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle v kuse dvakrát týdně. Sám jsem zvědavý, co to se mnou udělá. Nechám se překvapit. Bude potřeba větší regenerace. Už teď je to zápřah. Člověk si musí sáhnout níž a níž.“

Už máte vytipované duely, které nejspíš vynecháte?

„Až takhle jsem se na to nedíval. Je možné, že vyhrajeme dva, tři zápasy a vše bude jinak. Únava se bude vstřebávat líp. Samozřejmě jsou týmy, které mají širší kádry než my a budou to točit víc. Hned první zápas s Karvinou může hodně napovědět. Pokud k němu přistoupíme jako minule s Olomoucí, kdy jsme byli taky pod tlakem, člověka to nakopne a začne si víc věřit.“

Jak se cítíte?

„Máme za sebou dva přáteláky. Byly hodně hektické, hrálo se zbytečně nahoru dolů. Individuální plán jsem plnil celkem poctivě. Minulý týden jsme měli velkou zátěž a v ní jsem se paradoxně cítil úplně nejlíp. V posledních dnech přišla únava. Náš kondičák Míša Hampel říkal, že určitě odejde. Tak čekám, kdy se ráno probudím a budu správně naladěný. (úsměv) Bude to o morálu.“

Myslíte, že bude kondiční stránka ještě důležitější než v běžné sezoně?

„Určitě. Kdo nebral individuální přípravu vážně, bude mít velký problém. Na hřišti je hned vidět, že nestíháte. Ostatní budou našlapaní. Pauza po pár jarních zápasech byla hodně dlouhá.“

Dlouhé cesty snášíte?

„V mém věku jsou samozřejmě únavné. Naštěstí jezdíme skoro vždycky den předem. Když dorazíme na hotel, jdu se hned projít po okolí anebo se proběhnout. Pak se dospím. Tím se zase nakopnu. V autobuse si zalezu, využívám postel pro řidiče. Snažím se spát anebo aspoň ležet.“

To máte hezkou výsadu.

„To víte, jsem nejstarší. Kdyby si chtěl někdo lehnout, pustím ho. Na deset minut.“ (smích)

Jak dbáte v omezeném režimu na regeneraci?

„Chodil jsem si večer dřív lehnout, se synem. Ale stejně se pak probudíte. Napouštím si studenou vanu s ledem, vlezu do ní na chvilku třeba třikrát. To je společně s odpočinkem ta nejlepší regenerace. Člověk se musí hlídat. Kdo je na regeneraci zvyklý a dělá ji poctivě, tak mu teď strašně chybí. Pět, šest dnů se to dá vydržet, ale pokud ji nemáte delší dobu, tělo víc bolí a ozývají se různá zranění.“

Hlavně hned po utkání je třeba své tělo ohlídat, že?

„Dávám si výklus a pak jdu do sauny. Anebo do vany, kde mám barely s ledem. Druhý den po zápase jsem zvyklý ještě před dopoledním tréninkem jít na masáž. Když se rozjede liga a tohle nebude k dispozici, objeví se spousta zranění. Je skoro nemožné, aby tu nakumulovanou únavu hodně hráčů neodneslo. Občas mívám potíže s lýtky. Beru wobenzym, používám kompresní ponožky. Někdy si tam nechám dát tejp.“

Spoluhráč Jan Řezníček vás nezlákal k otužování ve Slunečném jezeře na okraji Opavy?

„Vím, že tam chodí, s klukama se o tom baví a někteří se připojili. Ale to není nic pro mě. Možná kdybych byl mladší.“

Jaká bude úroveň utkání?

„Díval jsem se na sestřihy bundesligy. Bylo z nich cítit, že bez diváků nemají zápasy náboj. Chyběly tam emoce i tempo hry určitě zaostávalo. Všechno, co na hřišti řekneme, budou lidi u televizních obrazovek slyšet. Musíme si dávat pozor. (úsměv) Myslím, že zápasy budou daleko taktičtější.“

Takže se nemáme těšit na brankové hody a ofenzivní fotbal?

„Česká liga je hodě urputná. Nějaký divoký zápas bude, ale týmy to rychle vycítí. Kdo bude lehkovážný, doplatí na to a změní přístup.“

