Teplice - Liberec: Hoftych o restartu ligy i popichování s Verbířem | iSport.cz

„Chtěli bychom navázat na stav před „koronou“, kdy jsme měli velmi dobrou formu. Na tréninku kluci vypadají slušně. Bylo dobré, že jsme mohli odehrát dvě přátelská utkání. Nachystaní jsme dobře. Nicméně mohou nastat atypické situace. Přece jen se jedná o první sezonní zápas, navíc začínáme jako první. Bez diváků, do toho různá hygienická opatření a nařízení. Je to směs věcí, která nejsou běžná a s koncentrací hráčů mohou nějak zamávat.“

Stačilo vám zhruba necelých čtrnáct dní společného tréninku k vyladění mužstva?

„Tým máme pohromadě zhruba rok. Horší by bylo, kdybych k mužstvu přišel čerstvě. Jako třeba Pavel Horváth nebo Bob Páník. Tihle trenéři přinášejí hráčům něco nového, my ale víme, co chceme hrát. Kluci znají svoje role. Jediný hendikep oproti zbytku ligy, vyjma Teplic, vidím v nedostatku přípravných utkání. Jedno navíc by neškodilo, posunulo by nás to dál. V možných procentech nám to ale stačilo, ovšem optimální to samozřejmě není. Ale to není pro nikoho.“

Jak hodláte naložit s možností až pěti střídání? Využijete je?

„V Teplicích se pojede postaru, jede se v režimu dohrávaného zápasu, tedy se třemi střídáními.“

A později?

„Každý trenér s tím bude operovat dle vývoje zápasu a dle přetížení jednotlivých hráčů. Přiznám se, že jsem nebyl pro pět střídání. Situace ale taková je, tak v ní budeme hledat výhody. Někdy nám to může do hry dostat mladšího hráče, jehož budeme chtít vyzkoušet. Jiného zase pošetřit.“

Jak máte uzpůsobený režim? Určili jste hráčům pravidla, jak se mají mimo stadion chovat?

„Ale jo… V kabině byl ředitel klubu Libor Kleibl, jenž je nově členem kontrolní komise LFA. Hráčům dal doporučení, aby se tento týden chovali ještě víc zodpovědně. Aby dbali na hygienu, chránili se kontaktům. Takže ano, máme to nějak nastavené. Nicméně osobně jsem pro, aby hráči byli, co nejvíce na čerstvém vzduchu a v pozitivním prostředí. V Liberci je spousta možností sportovního vyžití, v okolí jsou krásné lesy. Rozhodně nejsem nakloněný režimu, aby se hráči drželi doma v místnosti dva plus jedna.“

Vyloženě přísná nařízení tedy nemáte?

„Ne. O této době si myslím, že v případě hezkého počasí je lepší, když se lidé budou zdržovat venku a dýchat čerstvý vzduch. Samozřejmě se nebavím o lidech mající zdravotní problémy. Ti se musí chránit. I sami hráči vědí, že pokud budou pociťovat příznaky, tak musí okamžitě z kola vypadnout a vše řešit ve spolupráci s doktory. Pro zdravého člověka je nejlepší být v přírodě a na vzduchu.“

Jak se budete chovat v den zápasu? Bude se život týmu vymykat běžnému standardu?

„Buď jezdíme v den zápasu, to je třeba případ Jablonce. Delší štreky jedeme den dopředu, jindy máme v předvečer odpočinek na hotelu. Do Teplic pojede omezený počet realizačního týmu a osmnáct hráčů. Před zápasem máme trénink, pak vyrazíme na utkání. Vše uděláme podle nastavených doporučení.“

Vejdete se do jednoho autobusu?

„V autobuse máme dvaapadesát míst, v něm pojedou pouze hráči nominovaní na zápas. Realizační tým pocestuje auty.“

Nabourá vám to předzápasovou rutinu?

„To ne. Ani v normální době jsme nechtěli na stadionu zbytečně trávit čas. Většinou přijíždíme hodinu a čtvrt před utkáním i z důvodu, abychom uměle neprotahovali nervozitu. Pětačtyřicet minut před úvodním hvizdem se jdeme rozcvičit. Nic měnit nebudeme. Jediné, s čím neumíme operovat, jsou případné rušivé vlivy.“

Jak to myslíte?

„Pokud třeba nebudeme na stadionu moci využít veškeré zázemí. To samozřejmě teprve zjistíme, každopádně to nějak může narušit soustředění mužstva. Hráči jsou před zápasem v určitém módu okamžité koncentrace, z ní nechceme vypadnout. Společně s Teplicemi jsme pokusné mančafty hrající pokusný zápas. Dovedu si představit, že některé věci nás mohou vyrušit ze předzápasového naladění.“

Máte s Teplicemi vyjasněno, jak bude uzpůsobená hostující kabina?

„V Teplicích je stadion splňující mezinárodní normy, je na úrovni, vždy tam bylo vynikající zázemí. Ve čtvrtek jsem mluvil s Pavlem Verbířem (vedoucí mužstva Teplic). Na kabiny jsem se ptal, a on po mně chtěl sestavu. (rozesměje se) Typický Verba, jak ho všichni známe. Ubezpečil mě, že nebude žádný problém.“

Ani s trávníkem?

„V Liberci máme vytěžovací plochu, kde hrajeme menší hry. Když jsme tam začali v únoru trénovat, udělali jsme z ní oraniště hodně podobné hřišti v Teplicích. Teď je z toho ale nádherný pažit. Dva měsíce bez tréninku vykonaly své. Bylo by něco divného, pokud by v Teplicích tráva nevyrostla. Mám informace, že je vše v pořádku. Jen doufejme, že v sobotu nespadne moc vody, jelikož pokud mají v Teplicích problém, tak je v drenážích. Bylo by vtipné, kdyby pršelo natolik, že by se nemohlo hrát.“