Chorály ze záznamu. O2 TV chce v lize přidat atmosféru. Turecko v Příbrami? | iSport.cz

Ticho. A do toho sem tam křik hráče nebo trenéra, jinak pusto, prázdno, mdlo. Televizním divákům hrozí, že právě taková kulisa se na ně líně převalí z obrazovek, až se od soboty znovu rozběhne FORTUNA:LIGA. Rozpačitý zážitek ostatně nabídl už restart bundesligy. „Když jsme ji sledovali, přišlo nám to někdy až deprimující,“ říká mluvčí O2 TV David Solnař.

A právě to lidem z komerční stanice, jež přenáší všechna utkání kola (jedno běží i na ČT sport), nedalo spát. Respektive je to přimělo přemýšlet nad tím, co s tím dělat. „Bude to velká novinka a trochu experiment,“ naznačuje šéf sportovních programů stanice Marek Kindernay. „Chceme mixovat ruch tribun, aby zápasy neztratily atmosféru,“ dodává.

Jisté vodítko poskytly přenosy z korejské ligy, kde se o zvukové efekty pokusili, a o něčem podobném diskutují i v Anglii. Jak to ale zařídit? Sehnat si něco na způsob umělého smíchu, kterým si pomáhají tvůrci televizních sitcomů a pouštějí ho pořád dokola?

V O2 TV na to hodlají jít jinak. Autenticky. Což je technický rébus, do jehož vyřešení se musí zapojit zkušený režisér Karel Jonák i mistři zvuku. „Nejvíc jde o to, jak technicky implementovat zvuk na konkrétní zápas, soupeře a stadion, aby vše vypadalo věrohodně a odpovídalo místu utkání a atmosféře. Musíme postupovat velmi citlivě. Nemůžeme pustit atmosféru z Liverpoolu a hymnu You´ll never walk alone nebo diváky z Besiktase v Příbrami,“ usmívá se Solnař.

To ovšem znamená probrat se staršími reálnými zápasy, v nejbližším případě duely mezi Teplicemi a Libercem, což nemusí být vždy snadná záležitost. „Snažíme se najít zvukovou stopu z odehraného utkání daných týmů. Zrovna v tomhle případě je to trochu složitější,“ přiznává Solnař. Ani když se „stopování“ povede, ještě není vyhráno. „Nesmí být slyšet úder do míče, jeho odraz a podobně. Jde zjednodušeně o univerzální ruch tribun,“ vysvětluje Solnař.

Rozkaz zní jasně: ať do sebe vše co nejpřirozeněji zapadá, nesmí se to přehnat. „Nechtěli bychom, aby utkání mělo atmosférou punc tréninkového zápasu, ale dobře víme, že vše musíme být decentně udělané,“ ujišťuje Solnař. I tak jsou v kancelářích stanice v O2 areně připraveni na to, že ohlas může být všelijaký. „Chceme to hlavně vyzkoušet a uvidíme, jaké budou reakce. Počítáme s tím, že některým ortodoxním fanouškům se to líbit nebude, mohou se ozvat hlasy, že takhle už nebudeme ‚živé‘ diváky potřebovat. Jiní to ale mohou přivítat, bez takové kulisy je zápasy tolik nebaví,“ míní Solnař. „Po sobotě budeme vědět víc.“

ČT se teprve rozhodne Už si to vyzkoušeli. Česká televize ví, jaké to je vysílat utkání, na němž absentují diváci. V živé paměti je ještě loňský srpnový zápas Sparty s Trabzonsporem ve 3. předkole Evropské ligy. Ten se totiž musel obejít bez diváků. Už tehdy se teoreticky nabízela nějaká rychlá zvuková vychytávka. „To byl ovšem výjimečný zápas, takže nikoho nenapadlo, že by se to mohlo zkusit,“ říká šéf fotbalové redakce ČT Pavel Čapek. Podle jeho informací se zatím novinka ve vysílání veřejnoprávní televize po vzoru O2 TV nechystá, nicméně může se to změnit. „Teď budou takové zápasy pravidlem, budeme se o tom případně bavit,“ dodává Čapek.