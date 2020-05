Rozčílím se, roztrhám… Čtyři roušky pro Radu, pro Hoftycha raději žádnou | iSport.cz

Akurátní nadřízení? Tiskový mluvčí? Nebo snad člen společné domácnosti s patřičnou autoritou? Ba ne, jediným, kdo podle všeho může zkrotit emoce trenérů na hřišti je… rouška. Ano, ten kus látky, který by mohli či měli mít i při utkání na ústech. V bundeslize tohle opatření padlo minulý týden až nedlouho před výkopem obnovené sezony. A při tréninku by ji i v tuzemsku měl kouč nosit. V pondělí sice dojde k finálnímu rozvolnění opatření, ovšem roušky v nich v jisté míře figurují dál. Ve vnitřních prostorech, ale i třeba při pohybu mezi ostatními lidmi na koupalištích. Ve fotbale se i podle vyjádření LFA počítá s následujícím scénářem: v sobotním utkání Teplice - Liberec trenéři roušky mít budou, pak už (nejspíš) ne.

„Já s tím počítám,“ říká k dohrávce severočeský trenér Stanislav Hejkal. O jeho libereckém protějšku Pavlu Hoftychovi se to tak úplně říct nedá. Platí totiž za nesmiřitelného nepřítele „náhubku“. „V téhle ´kauze´ bylo hodně nesmyslů. Ale větší než tenhle jsem v životě neslyšel,“ netají se kritickým názorem k nařízením vyvolaným koronavirem. „Proti nošení roušky jsem obecně. Neumím si to při utkání představit. Přijde mi to jako absurdní a naprostý zásah do výkonu profese. Trenér musí koučovat bez roušky!“ dodává nekompromisně.

„Já si to představit umím, ale bylo by to strašný,“ připojuje se do debaty příbramský kouč Pavel Horváth. Hned si vybaví, jak s ní musel funět do schodů. „Vyjít s ní ostře, rychle dvě patra… Nedá se v tom moc dýchat, natož někomu něco říct.“

Naproti tomu Hejkal zaujímá vcelku smířlivý postoj. „Pokud náš tým prohraje, tak rozhodně neřeknu, že to bylo kvůli tomu, že trenér měl roušku. Dá se na to zvyknout,“ usmívá se.

S tím ale na Hoftycha nechoďte. Kouč Slovanu argumentuje krom jiného podobností s dalším povoláním, které je – obvykle – založené na mluveném projevu. „V tomhle jsme srovnatelní s herci, taky to máme založené na potřebě se vyjadřovat. Jenže přes roušku nejde udílet sdílet, ani emoce,“ čílí se. „Na dva metry tě někdo s rouškou uslyší, na deset metrů nikdo, ty se v tom udusíš, naflákáš si s prominutím do vlastní huby, takže je v tom i zdravotní riziko,“ pokračuje v obžalobě.

Vedle negativních testů na koronavirus a dvoumetrových rozestupů na lavičce upozorňuje i na to, že hráči na trávníku, tedy ve volném prostoru, ji mít nemusí. Byť se budou dostávat do kontaktů. To se může stát i trenérovi, jakkoli je nepřípustné společně sdílet radost z gólů – to kdyby se hráči místo doporučených dotyků lokty či nohama zapomněli a vyrazili za trenéry. „Já určitě za nimi na hřiště po gólu nepoběžím. A když poběží oni na mě, tak jim uhnu,“ glosuje lakonicky Horváth.

Jeho liberecký kolega má v každém případě jasno. A vzpomene si při té příležitosti na zesnulého trenérského kolegu. „Vlasta Mareček říkával, že naší výhodou je, že máme kancelář pod širým nebem. A v ní už můžete být bez roušky…“

Kdyby však byla přece jen i později v „povinné výbavě“, s velkou spotřebou by musel nepochybně počítat kustod Jablonce. „Měl bych s ní problém. Ne že bych nechtěl dodržovat pravidla, ale najednou se něco stane, budete chtít něco vyřešit, dostanete gól, já se rozčílím a roztrhnu ji,“ varuje Rada. „Musel bych mít asi tak čtyři,“ počítá s nadsázkou. Mírnou.

Na rozdíl od Hoftycha se však neobává toho, že by mu rouška zabránila v tom, aby ho hráči slyšeli. „Z toho strach nemám,“ nezaváhá ani na vteřinu. „Já slyšet budu. Přijďte, já vám to ukážu.“