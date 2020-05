Teplice - Liberec: na severu hlídali trávník a krotili hlasatele | iSport.cz

Při vší úctě k oběma soupeřům, jejich vzájemný souboj už dlouho nevyvolal takovou zvědavost. Samostatným tématem byl trávník stadionu Na Stínadlech, kvůli jehož chatrnému stavu se zápas už dvakrát odložil. Hrací plochu sice dali v Teplicích dohromady, nicméně pochmurná předpověď budila obavy i vtípky na jejich účet několik dní dopředu. Navzdory tomu, že sobota je skutečně deštivá, a ještě ji předcházel celonoční liják, však na severu aktuálně ujišťovali, že duel ohrožen není. „Ano, dnes hrajeme... nebojte...“ ubezpečil dopoledne na sociální síti Twitter mluvčí Martin Kovařík a názorně na videu ukázal chůzi po trávníku.

Nevítanou novinkou jsou prázdné tribuny. Utkání může být dohromady kvůli opatřením proti koronaviru přítomno jen 150 lidí, a i to byla výjimka (od pondělí už to bude 300). Fanoušci budou zastoupeni jen jednotlivci z řad teplického fanklubu, kteří budou plnit roli pořadatelů, respektive podavačů balonů. Při takové atmosféře bude všechno logicky slyšet – a díky televiznímu přenosu O2 TV Sport po celé republice. „Neříkám, že máme obrovské návštěvy, ale když není stadion plný, nebo tam diváci vůbec nejsou, rozléhá se tam každý pokyn, křik, slyšíte kopnutí do míče,“ ví dobře teplický trenér Stanislav Hejkal.

A tak i s ním v klubu probírali, jak si na to dát pozor. Jenže u kouče, který patří mezi ty impulzivnější, je to prý věc takřka nemožná. „Troufnu si říct, že bychom o tom mohli mluvit třeba hodinu a říkat cokoli, ale jak ho pohltí zápas, už nekouká nalevo napravo. Což myslím v dobrém,“ říká s úsměvem mluvčí Kovařík. Tím to pro něj ovšem neskončilo. Podobně to možná dopadne i s proslulým hlasatelem a jeho kamarádem Lubošem Fridrichem.

Muž, jehož hlasový výkon si příznivci žlutomodrých barev mohli stáhnout i jako speciální vyzvánění do mobilu, patří mezi lidi, bez nichž si fotbal na severu Čech nelze představit. Kdo alespoň někdy na Stínadla zavítal, nemůže jeho charakteristický hlas přeslechnout. Jistá potíž je v tom, že Fridrich sice bravurně zvládá oznamovat sestavy, střídání či góly, občas však přidá nějaký ten komentář i na jiné téma. „Je často takový hlasitější i směrem k rozhodčím, protože zápasy prožívá,“ usmívá se Kovařík. Proti Liberci při tom bude Fridrich „ve službě“ rovněž, nejen kvůli hrstce povolených novinářů, ale i delegátům.

„Říkal jsem mu, že ho zavřeme nahoře do kukaně za sklo, aby nebyl slyšet při přenosech v ruchových mikrofonech,“ chechtá se Kovařík. „Je schopen být slyšet, i když na stadionu lidi jsou. A teď se bojím, že to bude dvojnásob takové…“

Uvidí se od 18 hodin. Vlastně uslyší.