Teplice jedééém! Fotbal ožil s rouškami i bizarnostmi, kdo byl „podavač“? | iSport.cz

Už je zase o fous lépe. A v Teplicích ještě víc. Nejen, že po vytrvalém dešti nachystaly luxusní trávník, ale z dohrávky s Libercem vymáčkly tři body a minimálně na čas utekly barážovému bolehlavu.

Zápasu se mohlo zúčastnit jen 150 osob včetně hráčů i realizačních týmů, klasický standard narušovala řada hygienických a bezpečnostních opatření. Jak to v praxi fungovalo? Už na rozcvičku vyšli hráči obou týmů jako housata pěkně v řadě za sebou, v prostorech lavičky stáhli z obličejů roušky, stejná scéna se opakovala i před samotným utkáním.

Bizarní situace? Pár minut před utkáním hlasatel předříkal složení základních jedenáctek. „A pojďme se podívat na hostující sestavu,“ zahlaholil směrem k prázdným ochozům. Zřejmě proto, aby se úvodní složení dozvědělo pár pořadatelů, kteří neměli k dispozici oficiální zápis o utkání.

Během zápasu měli roušky na obličejích náhradníci i členové realizačního týmu. Nařízení Ligové fotbalové asociace pečlivě dodržoval i domácí trenér Stanislav Hejkal po celou dobu s nákrčníkem na obličeji. Jeho protějšek Pavel Hoftych volil jinou strategii. Roušku vyvedenou v klubových barvách stáhl ve chvíli, kdy týmu uděloval pokyny. Pak si ji zase nasadil. Když promlouval k hráči u lajny, opět si ji natáhl na nos.

Atmosféra? Bez lidí o ničem. Nicméně Teplice přišly se skvělým nápadem. Z reproduktorů pustily zápasovou kulisu. Ticho nebylo. Hrálo se za zvuků trubek, bubnů, řehtaček a zpěvu chorálů.

„Zvuková smyčka pochází z dokumentu o výjezdu fanoušků na finále poháru se Slováckem z roku 2009. Pro hráče to bylo překvapení, věděl jsem o tom jen já a minimum lidí z managementu. Všichni jsme se shodli, že to zkusíme,“ vysvětil příjemnou zápasovou kulisu tiskový mluvčí Martin Kovařík. Jen těsně před utkáním jeden z pořadatelů zařval do ticha: „Teplice jedééém.“

I tak se jednalo o zvláštní zážitek. Fotografové seděli na tribunách, v rolích podavačů míčů byl předseda teplického fanklubu Marek Mařík, stejně tak synové sportovního ředitele klubu Štěpána Vachouška, oba měli nasazené jednorázové rukavice. A když vstřelil v šestatřicáté minutě první branku Tomáš Kučera, rychle utekl z klubka radujících se spoluhráčů. Bezpečnost především.

Po zápase si hráči ťukli pěstmi namísto klasického podání rukou. Při odchodu z trávníku si nasadili roušky a zmizeli v útrobách Stínadel.

Navzdory protivným opatřením je moc dobře, že fotbal zase začal žít.