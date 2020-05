Malinský: Žádné výmluvy, prohra je naše vina! Na jihu Čech chce "loupit" | iSport.cz

První zápas obnovené ligy, první porážka. Liberecký záložník Tomáš Malinský se svým týmem v Teplicích narazil, Slovan poprvé na jaře nevyhrál. „Mrzí nás to, ale do konce základní části budeme mít ještě šest příležitostí k tomu, abychom posbírali nějaké body,“ řekl Malinský. Kulisa bez diváků byla podle něj zvláštní, přesto je rád, že se liga znovu rozjela.

Co bylo v prvním utkání po dlouhé pauze špatně?

„Neproměnili jsme šance. Ale po jednom zápase s nulou bych hned nemluvil o slabé potenci. V sezoně máme vysoký počet gólů a je jen otázka času, kdy nám to tam zase začne padat. Věřím, že už příště v Budějovicích.“

Poznamenala vás dlouhá přestávka?

„Na víc než dvouměsíční pauzu se vymlouvat nebudeme, podmínky byly pro všechny stejné. Za tenhle zpackaný zápas si můžeme sami. Nedáváme hlavy dolů, za pár dnů hrajeme znovu. Věříme, že když ve zbývajících zápasech posbíráme nějaké body, dostaneme se tam, kde chceme být.“

Zápas v Teplicích byl už dvakrát odložený kvůli podmáčenému hřišti. Nebál jste se, že se to stane znovu?

„Vůbec, žádné obavy jsem neměl. Trávníkáři měli na rekonstrukci hřiště přes dva měsíce, takže nebyl důvod se strachovat. Trávník sice byl mokrý víc než jindy, ale nám rychlostním typům to spíš vyhovuje.“

Hrálo se bez diváků, ale duel měl i tak zajímavou kulisu: fanoušci byli slyšet aspoň z repráků. Co vy na to?

„Bylo to zvláštní. Na druhou stranu jsme byli moc rádi, že znovu hrajeme. Nezvládli jsme to, máme nula bodů, ale už ve středu přijde další šance. Budeme chtít v Budějovicích loupit a odvézt si domů tři body.“

Góly Domácí: 37. Kučera, 53. Jakub Řezníček Hosté: Sestavy Domácí: Grigar – Radosta (77. Černý), Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek (C) – Kodeš (81. Nazarov), Kučera (85. Žitný), Trubač, Moulis – Jakub Řezníček. Hosté: Nguyen – Mikula (C) (64. Ma. Zeman), Kačaraba, Karafiát, Hybš – Hromada (72. Rondić), Mara – Malinský, A. Baluta (56. Beran), Pešek – Kuchta. Náhradníci Domácí: Diviš, Žitný, Hýbl, Toutou Mpondo, Šup, Nazarov, Černý Hosté: Fukala, Knobloch, Koscelník, Alibekov, Beran, Zeman, Rondić Karty Domácí: Kodeš Hosté: Karafiát, Beran Rozhodčí Marek – Vodrážka, Batík Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

