Kučera utekl z gólové oslavy. Nechtěl jsem se nechat zavalit, přiznal | iSport.cz

Čím to, že jste čekal tak dlouho?

„Sám nevím. Byla to největší kaňka na mojí hře, mrzelo mě to. Možná jsem se málo tlačil do zakončení, možná jsem měl smůlu… Někdy je paradoxně svazující myslet na to, že nedáváte góly, a pořád to omílat. Trenér mě poslední dobou začal tlačit víc nahoru do koncovky, což jsem proti Liberci snad splnil. Zaběhl jsem si za obranu a poradil si s tím celkem chladnokrevně.“

Z gólové oslavy jste se rychle vzdálil z hygienických důvodů?

„Ptal jsem se Verby (vedoucího týmu Pavla Verbíře), jak to vlastně je. Pak jsem si vzpomněl na jeho instrukce a nechtěl jsem se nechat zavalit spoluhráči. Myslím, že to proběhlo tak nějak v míře. Mám pocit, že se žádný tým nevyvaruje toho, že když padne gól, tak se to oslaví. To ani není možné.“

Co pro vás bylo největší zvláštností zápasu?

„Absence fanoušků. Všude na stadionu bylo výrazně méně lidí než obvykle, nejvíc jsme slyšeli trenéra. (usmívá se) Taky mi přišlo zbytečné, že musíme jít i na rozcvičku s rouškou. To je podle mě trochu navíc. Celkově bylo zvláštní hrát ligu po tak dlouhé době, letní ani zimní přestávka není tak dlouhá.“

A co jste říkal na nahrané fandění z repráků, které mělo nahradit chybějící fanoušky na tribunách?

„Upřímně, nejdřív mě to vyděsilo, prvních pět deset minut bylo šílených. Šok. Kluci mi řekli, že si za pár minut zvykli a nevnímali to, a já to měl stejně. Otázkou je, jak by to vypadalo, kdyby bylo úplné ticho. Je lepší, že se to udělalo takhle.“