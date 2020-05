Petržela o parťákovi: Limba do Plzně patří. Je macatý a těžko se obchází | iSport.cz

Dostane Limberský novou smlouvu v Plzni?

„Co vím, tak by ještě na rok měl prodloužit. Na svém postu předvádí celou dobu výborné, spolehlivé výkony. V Plzni tam zkoušeli hodně hráčů, ale on vždycky zahrál nejlíp. Smlouvu by určitě dostat měl, je to výborný kluk do šatny, už jediný z té naší party. Mladým, co do Plzně přijdou, ukáže, jak to tam funguje.“

Proč zrovna on z vašeho tvrdého jádra vydržel nejdéle?

„Jediný nedostal na svůj post takovou konkurenci. Levý bek nikde moc k sehnání nebyl, navíc on tam hrál celou dobu fakt spolehlivě. Protože jde o předělaného záložníka, se vším si poradí. Těžko se obchází, je takový macatý. Nikdy neměl výkyvy, že by zahrál dobře a pak zase hodně špatně, trenéři se na něj mohli spolehnout. Proto se tam asi drží takhle dlouho.“

Je těžké v téměř 37 letech hrát na takové úrovni?

„Za sebe musím říct, že je to čím dál náročnější, jak přibývají roky. Smekám před ním. Co spolu mluvíme, říká, že do toho dává všechno, hlídá si stravu, poctivě regeneruje. Fakt se tomu hodně věnuje, chce se v klubu udržet co nejdéle. Já mu to přeju, doufám, že mu bude sloužit zdraví.“

Tipnul byste, že tak dlouho v Plzni vydrží zrovna on?

„Věřil jsem tomu, na svůj post konkurenci fakt moc neměl, kdežto nám ostatním přiváděli dobré hráče. Stačilo jim kolikrát jenom půl roku, aby se do mančaftu zapracovali, a byl to opravdu velký přetlak. Kdežto Limba nikoho takového pořádného neměl.“

Čím je výjimečný?

„Pro soupeře je určitě nepříjemná jeho šajtle, o ní ví celá liga. Když chce, je rychlý, dokáže se rozběhnout. Je nepříjemný, fotbalový, nejde o obránce, který to nakopne a utíká, všechno se snaží vyřešit konstruktivně. U protihráčů je tímhle nevyzpytatelný, kolikrát nevědí, co od něj mají čekat.“

Navzájem se podporujeme

Naháníte se v počtu odehraných ligových zápasů? Limberský jich má 379, vy 384.

„Spíš si voláme, jak se cítíme, jaký měl kdo trénink a podobně. Nesoupeříme, ale navzájem se podporujeme, říkáme si, že ještě zabereme a vydržíme. Po kariéře budeme odpočívat, jak dlouho budeme chtít.“

Doženete Pavla Horvátha, který končil kariéru ve čtyřiceti letech?

„S Limbou jsme se o něm bavili, jak to dělal, že vydržel takhle dlouho, že to snad ani není možné. Ale ono to běží strašně rychle - my si o tom ještě párkrát povykládáme, najednou nám bude čtyřicet a ještě budeme obouvat kopačky. Záleží hlavně na zdraví a jestli ještě budeme zvládat.

Musíte se čím dál víc starat o svá těla?

„Když jsme byli mladší, regeneraci a podobným věcem jsme se tolik nevěnovali, šlo to nějak samo. Připravili jsme se na zápas a šlo nám to mnohou. Teď už je fakt potřeba dávat na tělo bacha a chovat se k němu pořádně.“

Plánujete pokračovat v kariéře i vy?

„Některý trénink bolí víc, člověk přemýšlí už nad tím, že by toho nechal. Ale na druhý den, když člověk načerpá atmosféru ze šatny, legrácky a tak, to se těžko končí. Na Slovácku se mnou počítají, zatím se jede dál.“

Chcete hrát dál i kvůli tomu, že aktuální sezonu poznamenala koronavirová pauza?

„Já ani David jsme neměli v plánu končit ani před koronavirem. Je to pro nás nová věc, budeme se v trénincích snažit nachystat co nejlépe, abychom ve zbytku sezony ukázali, že na to ještě máme. To je nejbližší plán nás dvou.“

Mění se Plzeň?

„Sleduju je a fandím jim, to je jasné. Je tam pokrok, hráli dobře a dělali výsledky, hra měla hlavu a patu. Přišel nový trenér Guľa, všichni si ho chválí, že je dobrý, akorát že se hodně trénuje, ale to klukům v zápase pomůže. Má to tam i dobrou návaznost, ti, co přicházeli, když jsem tam hrál já, teď zase pomáhají dalším.“

Jaké jsou vaše ambice se Slováckem?

„Chtěli jsme být v první šestce, ale teprve se uvidí, co s týmy udělala ta pauza. Každý už se těší na zápasy, trénování nikdo moc nemiluje. Hrát bez diváků je pro fotbalistu to nejhorší, ale my s tím bohužel nic neuděláme a musíme si s tím poradit. Makat na hřišti a nevymlouvat se, že tam nejsou lidi. Každopádně pro fotbal je to smutný.“

iSport podcast: Jaká je nálada ve Slavii před restartem? Pomohla jí pauza?

Na co se těšit ve zbytku ligy: Udrží Slavia náskok a vrátí se Baroš na hřiště?