Kozlův restart: forma Baníku je otazníkem, jak si věří na Horvátha? | iSport.cz

„Snažili jsme se v tréninku odstranit věci, které nám body braly, a naopak se zaměřovat na ty, které nám je přinesou. To znamená důraz v koncovce a klid. Už to není takový hurá fotbal, jen musíme být produktivní a dávat góly. Netroufám si tvrdit, kam jsme poskočili, ale něco jsme změnili a uvidíme, na co to bude stačit v soutěži. Každopádně máme velkou chuť. Ostrava má spoustu dobrých hráčů, ale taky u ní vidím pár věcí, které můžeme využít v náš prospěch. Ty samozřejmě prozrazovat nebudu. (úsměv) Musíme být koncentrovaní, vyvarovat se jednoduchých chyb a využívat naše šance. A jestli je pro nás výhodou, že nemohou přijít fanoušci Baníku? Tak to neberu, pro všechny je to nepříjemné. Fotbal je přece pro lidi.“

Pavel Horváth trenér Příbrami