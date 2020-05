Klusáček po čtyřgólovém restartu: Dole můžeme být v klidu. Chceme výš | iSport.cz

„Jsme rádi, protože tohle vítězství je hodně cenné, může nám dát klid z hlediska spodku tabulky. A když zvládneme další zápasy, můžeme myslet i výš. I když jsme neměli ideální vstup, potrestali jsme dvě chyby soupeře a pak už se nám dařilo to udržet. Vítězství vypadá jednoznačně, ale ve druhé půli jsme měli chvílemi i štěstí, ale podařilo se nám vedení zvýraznit,“ těšilo po jasné výhře 4:0 kouče Bohemians Luďka Klusáčka.

Čím jste Teplice přehráli?

„Neudělali jsme hrubé chyby. Teplice měly dvě hrubky: zbytečný faul i ztráta v rozehrávce… Ve hře jako takové Teplice nevypadaly špatně, ale my jsme je trestali.“

Máte 30 bodů, z toho 25 doma. V čem je Bohemka je silná v Ďolíčku?

„Chtěl bych poděkovat i těm málo divákům, kteří měli šanci přijít do Ďolíčku, protože i přesto, že stadion nebyl naplněný tak, jak jsme zvyklí, tak vytvořili atmosféru a určitě to pomohlo.“

Je to vysněný restart?

„Dá se to tak říct. Pro nás byly podstatné tři body, podařilo se nám protočit i víc hráčů a to je plus do dalších zápasů.“

Jak jste vnímal fanoušky na štaflích, na balkonech a na stromech?

„Vnímal jsem to, ale nevím, jestli to viděli i hráči na hřišti, ale na lavičce to obrovsky pomáhá.“

Je účast ve druhé skupině nadstavby motor do dalších zápasů?

„Samozřejmě to ve skrytu duše máme pořád, že šance je. Odstup chvíli vypadal velký, ale trošku to zkresluje, protože nám zbývalo víc zápasů doma, v tabulce pravdy na tom nejsme špatně. Uděláme všechno, abychom se o to pokusili.“

Může mít absence diváků i pozitivní vliv?

„Může to tak být, někoho to svazuje víc, ale teď je to spíš o tom, jak jsou hráči rozehraní.“

Mohlo to mít vliv i na skládání sestavy?

„Máme široký kádr, během zimy i pauzy se nám podařilo uzdravit všechny hráče kromě Ugwua. Skládání máme hodně těžké a s těžkým srdcem jsme museli některé hráče vyřadit i z nominace. Příště se můžou objevit v základní sestavě. Vycházeli jsme z momentální formy, která se nám zdála.“

Byl dnešní výkon vyústěním tolika přípravných zápasů?

„Chtěl jsem hrát hodně zápasů. Žádný trénink, žádný model to nenahradí, proto jsme jich hráli tolik a věřím, že nám to pomohlo.“

Jak jste spokojen s produktivitou. Věnovali jste se jí nějak víc?

„Neřekl bych, že jsme na to zaměřili nějak víc, bylo to vyvážené. Dneska se nám to sešlo, těch gólů zas tolik nedáváme. Budeme rádi, když se nás to bude držet i dál.“

