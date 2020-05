Koubek sepsul Spartu: Jsem z ní zklamaný. Siegl si rýpl do Kotala | iSport.cz

Radost Jeana-Davida Beauguela po gólu do sítě Sparty • ČTK / CTK / Šulová Kateřina

Jako zcela zasloužené označili Miroslav Koubek a Horst Siegl ve studiu O2 Sport vítězství Plzně na hřišti Sparty (2:1). „Ukázalo to kvalitu obou týmů,“ uvedl Siegl. „Ze Sparty jsem zklamaný, ve srovnání s Plzní to bylo jako nebe a dudy,“ dodal Koubek.

Oba působili ve Spartě i Plzni. Horst Siegl v roli hráče, Miroslav Koubek coby trenér. Proto se na vzájemný souboj obou elitních českých týmů hodně těšili. A výkonem domácího týmu byli shodně notně zklamáni.

„Jestli Sparta chtěla po pauze něco změnit, nestalo se to. Zápas ukázal kvalitu obou týmů, Plzeň byla jednoznačně lepší,“ prohlásil Siegl. „Od trenéra Kotala navíc přišlo pozdní střídání, riskovat měl mnohem dřív,“ dodal.

„Z dnešní Sparty jsem zklamaný, oproti Plzni to bylo jako nebe a dudy. Sparta byla nebezpečná, až když přešla na dva útočníky a nakopávali to. Byla slabá – i běžecky, pomalá a dělala hrubé chyby v obraně,“ vyjmenovával Koubek, kterého už v první půli negativně zaujala pravá strana domácích, přes kterou se hráči Plzně několikrát prosadili do nebezpečného zakončení.

„Největší problém byl, jak Sparta bránila atak Plzně. Ve spolupráci Kangy s Vindheimem byly systémové nedostatky hrubého zrna,“ vysvětloval Koubek.

Stejně sepsul defenzivu domácích i za oba inkasované góly. Před prvním měl přihrávající Jan Kovařík i zakončující Lukáš Kalvach dostatek času na výstavbu gólové akce.

„Byla to tragická systémová chyba zadních řad Sparty, Kovařík nemůže mít tolik prostoru. Krejčí chyběl ve svém prostoru, Costa měl vystoupit dřív,“ kroutil hlavou Koubek. Při druhém gólu pak kromě Krejčího zaváhal i Michal Sáček, který zcela vypustil Jeana-Davida Beauguela.

„Sáček musí líp předvídat, myslet defenzivně,“ apeloval Koubek.

„Stopeři Plzně nedají Tettehovi ani trošku prostoru, v tom je největší rozdíl,“ souhlasil Siegl.

Sparta tak na jaře získala v pěti zápasech pouze dva body, tedy stejně jako poslední Příbram. V příštím zápase v Karviné se proto dají očekávat změny v její sestavě.

„Podle mě není funkční Dočkal společně s Kangou,“ podotkl Koubek. Trenér, který Viktorii v roce 2015 přivedl k mistrovskému titulu, se pak zmínil i o svém nástupci Adrianu Guľovi.

„Všiml jsem si, že je pozitivní za každou cenu, pochválí i policajty a sestřičky. Je až servilní a zatím to funguje. Uvidíme, co se stane, až se Plzni přestane dařit,“ upozornil Koubek.

