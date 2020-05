INSIDER: Kanga vpravo? Největší chyba, jaká může být. Holeš byl opak | iSport.cz

Ve slušné formě se do FORTUNA:LIGY vrátili fotbalisté Slavie a Plzně a také to potvrdili výhrami. Zato Sparta jako by se ve šlágru se Západočechy (1:2) vrátila v čase, přístup jejích hráčů a chyby v defenzivě bily do očí, údiv vzbudil nevydařený tah s Guélorem Kangou. „Jeho nasazení vpravo byla největší chyba, jaká může být,“ míní bývalý reprezentant Martin Jiránek. Ve svém pořadu Ligový insider rozebírá i to, jakým způsobem vytváří v Plzni pozitivní atmosféru kouč Adrian Guľa a vyzdvihuje výkon slávisty Nicolae Stancia.

Šlágr na Letné proti sobě svedl dvě úplně odlišná mužstva co do herního projevu, kompaktnosti i soudržnosti. „Sparta nepředvedla vůbec nic,“ nebere si servítky Jiránek . Jako by se Letenští vrátili v čase, kouči Václavu Kotalovi se navíc nepovedly dva zásahy do sestavy: kvůli zranění Davida Lischky vrátil na pozici stopera Costu , a hlavně přesunul Guélora Kangu ze středu zálohy na pravý kraj.

„Vůbec to není pozice pro něho, potřebuje víc prostoru. Ztratil se tam, Limberský s Kovaříkem si dělali, co chtěli, jsou to zkušení hráči,“ tvrdí Jiránek. Podobně ho zaskočilo, jak spolu sparťané nemluvili při zachytávání plzeňských útoků. „Zarazila mě komunikace celého týmu – a nejvíc v obraně. Bylo to vidět při prvním gólu, nikdo nezakřičel, aby ten druhý vystoupil. Vidím v tom velký problém,“ říká stoper se zkušenostmi z Ruska, Itálie i Anglie.

Jiránek naopak chválí způsob, jakým se v Mladé Boleslavi prezentovala při výhře 1:0 Slavia, i výkony jednotlivých hráčů. Stěžejní je pro tým z Edenu výkonnost rumunského záložníka Nicolae Stancia. Ten byl tentokrát ústřední postavou a přihrál na jediný gól. „Moc se mi líbil, měl chuť, chtěl hrát,“ chválí Jiránek.

Slávistickému trenérovi Jindřichovi Trpišovskému podle něho vyšel opačný tah než jeho kolegovi Kotalovi: pravého obránce Tomáše Holeše postavil na pozici defenzivního záložníka. „Zvládl to. Přes Vladimíra Coufala je nemožné dostat se do sestavy, tak mu asi trenér hledá nové místo.“

Sám Holeš, dosud ve Slavii málo vytěžovaný, byl se svým premiérovým výkonem v nové roli spokojený. „Ve středu zálohy mě to moc baví, je to podle mě jednoduchý post. Nemám s tím problém,“ prohlásil dokonce. „Je to klíčový post. Uvidíme po pár dalších zápasech, možná vystřízliví,“ usmívá se Jiránek.

Podívejte se na videu i na to, jak Martin Jiránek hodnotí slávistického brankáře Ondřeje Koláře a co říká akcím, které mají za cíl alespoň trochu nahradit živé fanoušky na stadionech.

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 1:2. Viktoria ovládla klíčový duel, Letenští pošesté v řadě nevyhráli

Kotal: Chyby tam nějaké byly, ale rozhodla efektivita. První gól byl laciný

TOP MOMENTY KOLA: Démon Kolář, Horváthova premiéra nebo vynalézaví fanoušci