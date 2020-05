Pan Nejlepší! Beauguel chtěl na Letné zničit bránu, vodil si Costu | iSport.cz

Pár hodin před utkáním na Letné umístil Jean-David Beauguel na Twitter rozpustilé video. Za volantem svého vozu do taneční písně rapoval výmluvnými slovy match day, match day. Na návrat do ostrého pracovního procesu se francouzský rodák nesmírně těšil. „Minulý týden mě trenér viděl a povídá, co se děje? A já na něj: trenére, už je to dlouhé. Chci zase hrát fotbal. Nemohl jsem se dočkat zápasu,“ vypravoval. A ve válce se Spartou to bylo sakra vidět. Šlachovitý útočník odehrál herně nejlepší zápas za Plzeň. K triumfu 2:1 pomohl rozdílovým gólem i spoustou černé práce. V hodnocení Instat indexu, jenž zohledňuje přínos hráče v utkání, byl nejlepším mužem na trávníku. „Odehrál skvělé utkání,“ uznale pokýval hlavou Adrian Guľa.

Od první chvíle dominoval. Byl silný na míči, věděl si rady v soubojích, až překvapivě sebevědomě se zapojoval do rychlých kombinací, pohyboval se ve správných prostorech uvnitř pokutového území, uplatňoval předvídavost. Právě ta mu pomohla k vítězné brance. Po přízemním přetaženém centru z pravé strany správně vytušil, jak by se akce mohla dále vyvíjet. Lstivě zůstal schovaný za nic netušícím Michalem Sáčkem a nekompromisní bombou země - vzduch otřel míč o břevno. Ten v mžiku spadl do brány.

„Viděl jsem, že se za mnou vrací obránce, proto jsem si řekl, že to nepůjde přesně umístit a vsadím vše na sílu. Chtěl jsem to napálit tak, aby to zničilo bránu. Ten gól nám všem hodně pomohl,“ promluvil osmadvacetiletý střelec o brance na 2:0. „Teď to bude hodně intenzivní. Budeme hrát každé tři dny, takže bylo důležité začít vítězstvím,“ pousmál se.

Podrobné zápasové statistiky vypovídají o tom, že Beauguel odehrál výjimečné utkání zejména v ofenzivní zóně. V útočných soubojích naprosto kraloval. Během jednasedmdesáti minut strávených na hřišti se dostal až na abnormální číslo jednašedesáti procent vítězných útočných soubojů. Jen pro srovnání, nejlepší hrotoví hráči se v průměru pohybují hluboko pod padesáti procenty. Kupříkladu Beauguelův předchůdce na špici plzeňské sestavy měl průměrnou úspěšnost jednačtyřicet procent. Francouz ji má běžně ještě nižší, někde na úrovni třetiny vyhraných soubojů. I to značí, jak byl proti Spartě skvěle připravený a motivovaný.

Proti zavedeným standardům jde i statistická úspěšnost v soubojích se stopery. Útočníci v drtivé většině v miniduelech ztrácejí. Jenže o středečním večeru si Jean-David Beauguel oba středové obránce Sparty doslova vodil. S oběma měl pozitivní bilanci, což je na útočníka zcela neobvyklá záležitost. S elegantním Costou vyhrál pět soubojů z osmi, s pořízkem Lukášem Štětinou čtyři ze sedmi!

„Za současné situace to byl výjimečný zápas. Pro naše sebevědomí je důležité, že jsme potvrdili dobrou přípravu. Ukazuje se, jak jsme tvrdě pracovali. Intenzita a kvalita v našem tréninku je teď neuvěřitelná,“ říká.

Už v sobotu se rozjeté Plzni postaví Mladá Boleslav. A Beauguel bude opět odjištěnou zbraní Viktorie.

