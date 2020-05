SESTŘIH: Olomouc – Příbram 1:2. První výhra pro Horvátha, rozhodl Polidar | iSport.cz

Na prázdném Andrově stadionu se dlouho hrál především atletický fotbal bez šancí. Jako první zahrozila Sigma a chvíli poté se domácí dostali i do vedení. Přihrávku Radima Breiteho tečoval patičkou Mojmír Chytil k Lukáši Julišovi, který se prosadil střelou z voleje.

Vedení Olomouci vydrželo pouhé čtyři minuty. Střelu Filipa Zorvana ještě zblokoval stoper Vít Beneš, ale k odraženému míči se dostal Emmanuel Antwi a také on z voleje mířil přesně k tyči. Pro Příbram šlo o první gól v jarní části nejvyšší soutěže a po 523 minutách.

Na další branku navíc Příbram nečekala dlouho. Hostům se podařil vstup do druhého poločasu a už v 51. minutě otočili skóre. Na přihrávku Jana Rezka do vápna si naběhl Matěj Polidar, obešel brankáře Aleše Mandouse i jednoho z obránců a poslal míč do prázdné brány.

Olomouc poté přidala, ale střídající Pablo González a dvakrát Jakub Yunis v šancích neuspěli. Sigma tak natáhla sérii bez vítězství na čtyři utkání a v neúplné tabulce jí patří desáté místo, které jako poslední zaručuje účast ve skupině o Evropu. Od jedenáctých Bohemians 1905, kteří mají o zápas méně, dělí Sigmu tři body.

Příbram naopak i ve druhém utkání po koronavirové pauze bodovala, když první výhrou po 18 kolech navázala na středeční remízu 0:0 s Ostravou, při které si na lavičce odbyl debut nový trenér Pavel Horváth. Středočeši navíc poprvé v sezoně bodovali venku a díky skóre se posunuli na předposlední místo. Poslední Opava má však zápas k dobru.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Juliš Hosté: 42. Antwi, 52. Polidar Sestavy Domácí: Mandous – Sladký (59. Zahradníček), Beneš (C), Jemelka, Vepřek – Hála (46. P. González), Houska, Breite (70. Daněk), Chytil (70. Yunis), Falta – Juliš. Hosté: Melichar – Kvída (78. Michal Škoda), Dramé, Kingue, Nový – Tregler, Jan Rezek (C), Soldát – Antwi (59. Pazdera), Zorvan (83. Pinc), Polidar (83. J. Šašinka). Náhradníci Domácí: Daněk, Yunis, Reichl, González, Látal, Zahradníček, Greššák Hosté: Šašinka, Pazdera, Škoda, Hájek, Pinc, Kleščík, Kočí Karty Domácí: Košař, Houska, Daněk, Látal, Vepřek Rozhodčí Rejžek – Kotalík, Pečenka Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst)

