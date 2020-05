Jablonec v Edenu krvácel. Byli jsme jako mumie, litoval Rada po debaklu | iSport.cz

Černá můra Slavie? Bývávalo… Jablonec v Edenu krutě narazil, v sobotu večer neměl nárok a schytal debakl 0:5. „Slavia hrála dobře, zato my propadali. Musíme se z toho oklepat a v úterním derby s Libercem zahrát úplně jinak,“ vykládal jablonecký trenér Petr Rada, jemuž na Slavii chybělo několik klíčových hráčů. „Ale na to se nebudu vymlouvat.“

Co se dá vůbec říct po zápase, který prohrajete o pět gólů?

„Že výsledek mluví za všechno. Náš výkon nebyl moc kvalitní. Nechci říct, že v naší hře nebylo pár slušných věcí, ale víc věcí bylo špatných. Začátek jsme ještě jakž takž zvládali, jenže zbytečnou penaltou jsme se dostali do nevýhody, což Slavii nakoplo. Pak jsme po naší chybě dostali druhý gól, když jsme nechali volný prostor na pravé straně Slavie. Kdybychom za stavu 1:0 využili šanci, kterou měl Chramosta, možná by se zápas ještě zdramatizoval.“

Jenže Chramosta trefil jen brankáře Koláře. Fatální problém?

„Pak už jsme tahali za kratší konec. Slavia hrála dobře, kombinovala, zato my propadali při nákopech. Stanciu to tam posílal a náběhy Standy Tecla byly hodně nebezpečné. Z toho vznikala převaha Slavie. Standa se díky svojí rychlosti dostával za naši obranu a vyústilo z toho skóre 0:5, což je špatný výsledek.“

Chybělo vám několik hráčů základní sestavy: někteří u vás hostují ze Slavie, další jsou zranění a třeba stoper Plechatý stál kvůli trestu. Bylo reálné v tomto složení proti lídrovi ligy něco uhrát?

„Jistě. Na hřiště jdete za stavu 0:0 a v jedenácti hráčích. Změn v sestavě bylo víc, ale ti hráči jsou v kádru dlouhodobě. I když někteří hráli častěji a někteří míň. Nesehranost některých – hlavně u stoperů – byla znát a Slavia z toho těžila.“

Jak velká pro vás byla ztráta zraněného kapitána Tomáše Hübschmana?

„Chyběl nám nejen Tomáš. Jeho přítomnost na hřišti je pro nás hodně důležitá, navazují na něj ostatní hráči, Považanec a další. Umí hru kočírovat. Mrzí mě, že jsme nekomunikovali mezi sebou. Kluci byli na hřišti jako mumie: nezajistili se, nepomohli si povzbuzením nebo upozorňováním na problematické situace. Škoda.“

Zlomilo zápas zmíněné sólo Chramosty za stavu 1:0?

„Šance to byla velká, mohlo to být 1:1. Pak ještě Pleštil dával trochu prudší balon na Chramostu. Pokud proti Slavii nevyužijete takové příležitosti, jste potom za to potrestaní.“

Jak moc bude těžké oklepat se z pětigólového výprasku před úterním derby s Libercem?

„Je to krátká doba, po dvou dnech tréninků zase hrajeme. Liberec vyhrál nad Slováckem a je na koni. Musíme se dobře připravit, je to derby. Dostali jsme větší příděl, ale porážky k fotbalu patří, musíme se z toho oklepat. Hrajeme doma a budeme chtít zvítězit.“

