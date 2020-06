Polidar patří Spartě, teď v Příbrami září. Vůbec není tuctový, ví Horváth | iSport.cz

Jelikož Miroslav Slepička s Michalem Škodou nebyli stoprocentně připraveni nastoupit, musel příbramský kouč Pavel Horváth řešit složitý úkol: koho v Olomouci postavit na hrot? Volba padla na Matěje Polidara, jemuž byla do té doby vlastní spíš pozice křídelníka. „Chtěli jsme kompaktně bránit a spoléhat na brejky,“ prozradil svůj záměr trenér.

Vyšel dokonale.

Krátce po změně stran totiž Polidar podnikl rychlý kontr, Jan Rezek jej procítěnou šajtličkou dostal do ideální pozice a dvacetiletý rychlík si v obležení stopera Václava Jemelky a brankáře Aleše Mandouse počínal suverénně. Prvním dotykem si míč píchnul kolem nich a druhým jej poslal do sítě. 1:2 – první výhra Středočechů od srpna.

„Dělal jsem si z Polidara o poločase srandu, že Sparta konečně našla útočníka, a on nám pak dal za tři minuty gól... Trošku mi vytřel zrak, ale udělal to hezky. Byli jsme spolu čtrnáct dní v zimě v přípravě ve Spartě, takže vím, že je šikovnej,“ připomněl olomoucký Lukáš Juliš, další host z Prahy, jenž skóre v prvním poločase otevřel. Pátá branka v pátém ligovém utkání za Sigmu? Rovněž parádní bilance.

Hrdinou byl však jeho mladší protějšek, v budoucnu možná spoluhráč. Způsob, jakým si Polidar šel za svým gólem, přesně charakterizuje jeho typickou vlastnost. „Je hrozně poctivý,“ zmínil ji okamžitě Horváth. „Obětuje se pro mužstvo, je na tom velmi dobře fyzicky. Nejvíce mu sedí pozice, kde může běhat, to znamená oba kraje a hrot.“

Kdyby byl však Polidar pouhým běžcem, Sparta by jej na podzim za patnáct milionů nekoupila. „Věděl jsem, že patří Spartě, ale myslel jsem si, že je to tuctový hráč. A není. Jsem překvapený z toho, jak je na tom fotbalově,“ chválil trenér rychlíka, který se dobře prezentoval už v zimě na Letné, jak zmiňoval Juliš. Tehdejší kouč Václav Jílek jej zkoušel i na pozici levého beka, ale jeho místo je víc vpředu. Pokud zlepší čísla, stane se zajímavým fotbalistou splňujícím moderní kritéria.

„Náběhy za obranu mi nevadí,“ usmívalo se po své druhé ligové brance nečekané Horváthovo eso pro boje o záchranu. Pod novým realizačním týmem Polidar vyloženě ožil. „Máme jasně danou taktiku, kterou chceme dodržovat. Víme, co máme hrát, což je důležité. Prostě jít co nejrychleji nahoru a tlačit se do branky. Ale víc neřeknu, abych to neprozrazoval ostatním týmům.“

Nemusí. Slavia si na něj před úterním vzájemným duelem dá u videa velký pozor.

