Tecl po pauze ožil a je lídrem Slavie. Švancara mu přeje za rok EURO | iSport.cz

Talentovaný Petar Musa, který se v zimě vrátil z úspěšného hostování v Liberci, ho na lavičku odsunul jen na začátku jara. Teď je Stanislav Tecl v ráži, nástup po koronavirové pauze má výtečný a důrazně se hlásí o místo jedničky v útoku Slavie. „Je to přesně ten lídr, který se ukázal v téhle době, kdy to Slavia potřebovala,“ rozplývá se bývalý ligový kanonýr Petr Švancara. Dnes hrají červenobílí v Příbrami. Potvrdí Tecl svou formu?

Jeden gól, jedna asistence. Stanislav Tecl se výrazně přičinil o to, že Slavia v sobotu zadupala do země Jablonec 5:0. Když pak devětadvacetiletý útočník dostal otázku, kdy v lize naposledy prožil bodově tak plodný zápas, nevěděl. Ono to taky bylo už více než dva roky, začátkem května 2018 vykázal stejnou bilanci proti Plzni. „Jen doufám, že tuhle statistiku v průběhu téhle sezony ještě překonám,“ culí se Tecl.

Je hezkým příkladem slávistického rozpuku po dvou a půl měsíční pauze, kterou zapříčinila koronavirová pandemie. Po zimním třesku „sešívaní“ na startu jarní části tápali, trenér Jindřich Trpišovský upřednostňoval Petara Musu, jenž upoutal slibnými výkony na hostování v Liberci. Tecl se dostal do základní sestavy až v derby se Spartou, v posledním duelu před nečekanou přestávkou.

Po ní je rozparáděný a ukazuje, že Trpišovský nemluvil v zimě do větru, když říkal, že cítí, jak se Tecl dostává do staré dobré formy, než ho v září 2018 vykolejilo těžké zranění kolena. Je aktivní a neustále v pohybu, obrany soupeřů neúnavně cupuje náběhy, dostává se do šancí. „Pomáhá mu důvěra, kterou teď má, a chce ji splatit. Je na něm vidět, jak se chce rozdat pro tým,“ pozoruje bývalý ligový střelec Petr Švancara, který působil i ve Slavii.

SESTŘIH: Slavia - Jablonec 5:0. Jasná záležitost, Stanciu se opět zaskvěl

Už v Mladé Boleslavi se díky své píli dostal Tecl do tří nadějných šancí, ale ani jednou neuspěl. Proti Jablonci už klíčové momenty zvládal lépe. Nejprve vybojoval penaltu, pak naservíroval gólovou přihrávku pro Tomáše Holeše a trefil se i sám, když mu Nicolae Stanciu předložil míč na malé vápno před prázdnou bránu. „Je až směšné, jak se k němu přiklonilo štěstí poté, co neproměnil v Boleslavi. Ale štěstí… Věděl, kam si má naběhnout, byl na správném místě,“ glosuje Švancara.

Bývalý útočník Brna, Slavie, Žižkova či Slovácka je z aktuálního rozpoložení Tecla nadšený. „Je to přesně ten lídr, který se ukázal v téhle době, kdy to Slavia potřebovala. Vepředu je hrozně nepříjemný a kvalitní. Je to typ hráče, který nic nevypustí, moc se mi líbí, jak pro mužstvo pracuje. Je vidět, že svými náběhy dělá obraně soupeře velké problémy, a z toho pak těží jeho spoluhráči,“ popisuje útočníkův přínos Švancara.

I Trpišovský vypichuje Teclovu důležitost, a to nejen na hřišti, ale i v kabině. „Je samozřejmě příjemné, když útočníci dávají góly, pro náš styl je ale rozhodující práce hráče bez míče. Když se člověk podívá na počet Standových náběhů a brejkových situací, je vidět, že jeho vyspělost a práce pro tým je neskutečná. Svou přítomností je hrozně důležitý i kvůli zimnímu odchodu tří lídrů a je cítit, jak mu mužstvo věří. Patří mezi tahouny na hřišti i v kabině,“ libuje si šéf slávistické lavičky.

Tecl má fazonu a dalším způsobem odpovídá do nekonečného tématu o útočnících červenobílých, které se řeší celou sezonu. Švancara mu fandí. „Přeju mu, aby se příští rok dostal na EURO,“ říká autor devětapadesáti ligových branek.

Stanislav Tecl po pauze Zápasy: 2

Minuty: 152

Góly: 1

Asistence: 1

Střely/na branku: 5/5

Přihrávky/přesné: 26/20 (77 %)

Souboje/vyhrané: 33/10 (30 %)

