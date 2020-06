Ve Slavii jen dva přáteláky, teď táhne Teplice. Trubač opět rozkvétá | iSport.cz

Pod Jakubem Řezníčkem neustále vymýšlí kulišárny, jak nachytat soupeřovu defenzivu. Proti Liberci nádherným pasem vybídl ke gólu Tomáše Kučeru, v neděli zase zlobil Opavu. Daniel Trubač = nový ofenzivní mozek Teplic.

„Na tréninku má velmi dobré věci. Je tahový, dostává se do koncovky. I proto dostal šanci a osvědčil se,“ chválí šikovného středopolaře trenér Stanislav Hejkal.

Stejně jako ve Slavii, kam Trubač dorazil z Hradce Králové za deset milionů korun, ani na Stínadlech to ale drobný záložník neměl snadné. Zatímco v Praze v konkurenci Dannyho, Altintopa, Stocha či Hušbauera odehrál jen dva přáteláky, na severu Čech nemohl nalézt potřebnou formu.

„Na podzim jsem z něho byl trochu zklamaný. Čekal jsem víc,“ nebojí se říct Hejkal.

Rodák z Opočna přikyvuje. „Sám sobě jsem si dal do hlavy, že musím být produktivnější. V posledních zápasech jsem se dostával do šancí a snažím se produktivitu zlepšovat.“

V generálce proti Ústí vstřelil dva góly a v následných třech duelech po restartu soutěže má bilanci 1+1. Proti Opavě jej navíc v obrovské šanci vychytal brankář Vilém Fendrich a akci, kterou rozjel s Jakubem Marešem, trestuhodně spálil Jakub Řezníček.

SESTŘIH: Teplice - Opava 2:2. Hosté srovnali v závěru, Kodeš nedohrál

„Když přišel do Teplic, měl dobrý nástup. Postupně však vyčichnul. Až nyní se dostává do formy. U něj je velký problém psychika. Pokud si nevěří, je to špatné. Přijde mi to až jako extrémní případ,“ všimá si Antonín Rosa, bývalý obránce žlutomodrých.

Na druhou stranu vidí Rosa u Trubače i zlepšení. „Je to jeden z mála hráčů, kteří udělali pod trenérem Hejkalem progres. Chce hrát fotbal, chodí si pro míče. Dříve špatně řešil finální fázi, často střílel z dálky. Nyní u něho vidím, že se snaží najít nejlepší řešení, má skvělý první dotek do pohybu, umí jeden na jednoho. Takových hráčů v Teplicích moc není. Myslím si, že ještě neukázal všechno.“

Do Teplic přestoupil hradecký odchovanec loni v zimě. Slavia se však jeho služeb nechtěla vzdát zadarmo. Do smlouvy si vložila předkupní právo, které stále platí. Má však Trubač na to, aby se do červenobílého dresu vrátil a rozjel svoje kouzla na větší scéně?

„Potenciálem a herní kvalitou rozhodně,“ neváhá Rosa. „Nicméně nejsem si jistý, že by to zvládl v hlavě. Na Slavii potřebujete mít výkonnost dlouhodobě, kdežto Daniel má výkyvy příliš často.“

Jak moc budou „skláři“ ve středu kousat na Letné, kde Trubač může nastoupit k 100. utkání v lize, bude záležet i na něm. Právě muž s číslem 20 na zádech řídí většinu ofenzivních výpadů Hejkalovy družiny.