Mladá Boleslav - Zlín ONLINE: Vzpamatují se Středočeši po debaklu? | iSport.cz

Po hrozivém debaklu v Plzni si Mladá Boleslav polepšila. Ne však tolik, jak by si představovala. Svěřenci Jozefa Webera v zápase FORTUNA:LIGY remizovali doma se Zlínem 1:1. Góly padaly v prvním poločase v rozmezí dvou minut. Nejprve šli hosté do vedení poté, co si mladoboleslavský stoper Tataev nešťastně srazil míč do vlastní sítě. Skóre pak pohotově srovnal Lukáš Budínský. Utkání jsme sledovali ONLINE. V článku naleznete VIDEA s nejdůležitějšími okamžiky zápasu.