Skromný střelec Musa. Chtěl jsem jen pomoct, říká po triumfu v Příbrami | iSport.cz

Za Slavii střílí dosud jen samé extrémně důležité góly. Ten první proti Opavě byl vítězný, v derby proti Spartě vymodlil pro sešívané remízu v nastavení a v Příbrami znovu rozhodl. Tentokrát o hubeném triumfu 1:0. Dosud platí, že když se Petar Musa trefí, stojí to vždy za to. „Sice jsme měli nějaké šance, ale povedla se až ta moje. Ale hlavně, že jsme vyhráli,“ skromně pravil chorvatský střelec v rozhovoru pro klubový web Slavie.

Jak popíšete rozhodující gól zápasu?

„Hlavně jsem hrozně rád za vítězství. Přišel jsem na hřiště, abych pomohl spoluhráčům. To se povedlo. Je to pro nás velmi důležitá výhra. A ten gól? Odrazilo se to ke mně, stál jsem ve správném místě ve vápně, jen jsem vystřelil na bránu a balon skončil v síti. Ale o to nejde. Byl to týmový výkon.“

Byla euforie v ten moment maximální? Rozhodující branku jste vstřelil osm minut před koncem…

„Jasně, víme, o co hrajeme, každá výhra je důležitá. Myslím, že v Příbrami jsme vyhráli zaslouženě.“

Soupeř je sice poslední v tabulce, přesto to byl velmi nepříjemný zápas, že?

„Ano, od začátku hráli v deseti vzadu, dobře bránili, sice jsme měli nějaké šance, ale povedla se až ta moje. Jak říkám, hlavně, že jsme vyhráli. Musíme takhle pokračovat dál.“

Bylo důležité udržet si osmibodový náskok před nedělním šlágrem s Plzní?

„Určitě, pro sebevědomí každého hráče je to super. Nyní se budeme soustředit na neděli. Bude to velmi důležité utkání.“