Kozel: Penalta? Na Filla jsem trochu nazlobený. Výsledky nás netěší | iSport.cz

Baník po koronavirové pauze: tři zápasy, dva body, jediný vstřelený gól. Ve středu proti Plzni neměl na úspěch nárok, jeho hráči od začátku kupili chyby a výsledek 0:2 je tak naprosto zasloužený. S ohledem na těžký los Slezanů a tabulku to vypadá, že se Ostravští možná budou nakonec muset spokojit s prostřední skupinou. „Víme, že to nebudeme mít lehké,“ uznal trenér Luboš Kozel.

Jak zápas hodnotíte?

„Bylo vidět, že hráči se snažili, nicméně v prvních dvaceti minutách jsme soupeři nabídli velké šance, které jsme ještě sice přežili, ale bohužel pak jsme na naší pravé straně zaspali a rezultovala z toho penalta a vedení. Pak už byl soupeř v klidu a do poločasu jasně lepší. Po změně stran jsme se sice zlepšili, nepustili už Plzeň do žádné velké šance, sami jsme tam měli dvě situace, kdy jsme to mohli zdramatizovat. Šašinka ani Kuzmanovič však bohužel neproměnili, a když jsme přemýšleli nad ofenzivním střídáním, dostali jsme úplně zbytečný a laciný gól po naší standardce. Špatně jsme založili útok, soupeř nás potrestal a bylo po zápase.“

Plzeň byla hodně dominantní, neprosazovali jste se kombinačně ani individuálně. Bylo to jejich vyspělostí, nebo vaším slabým výkonem?

„Samozřejmě to bylo kvalitou soupeře, po vedení dostal klid na míči. Byl přesnější. Věděli jsme, že v tomto ohledu asi nebudeme lepší než soupeř, ale chtěli jsme být nebezpeční po zisku míče pracovitostí a rychlostí hráčů nahoře. To se nám moc nedařilo, protože jsme dost kazili.“

No právě, čím si vysvětlujete ty hrubky v úvodu?

„To nevím, musím se zeptat hráčů. Měli jsme záměr, jak hrát po zisku míče, ale určitě to nebylo hraní nakrátko do středu hřiště před vlastním pokutovým územím. Za to jsem byl na hráče nazlobený. I tím soupeř získal jistotu, my jsme ji naopak ztratili.“

Neuvažoval jste o tom, že v náročném programu pošetříte minimálně ty starší hráče? Fleišman s Fillem svou stranu příliš nestíhali zavírat.

„Nemyslím si, že by Fleišman nestíhal. A Fillo nebyl unavený, protože byl zraněný a deset týdnů nehrál. Minule hrál poprvé, nebyl důvod ani jiné řešení, protože jiného pravého beka nemáme.“

Co tedy říkáte na Fillův penaltový zákrok? Nepřišel vám zbytečný, když byl Čermák dost z úhlu?

„Ještě jsem to neviděl, ale samozřejmě jsem na něj trochu nazlobený. Je to zkušený hráč, navíc Čermák ještě nebyl v gólové šanci. Spíš mi ale vadí to, že nezareagoval na jeho seběhnutí a dostal se mu před tělo.“

Na druhé straně si zase Kayamba dělal, co chtěl...

„Proti Boleslavi jsem viděl Kayambu, jak si dělal, co chtěl. Dneska si nemyslím, že by se dostal k finální přihrávce. Neřekl bych, že by to bylo pro vývoj zápasu rozhodující.“

Rozhodující je možná to, že vám to vázne v koncovce. Po koronavirové pauze jste vstřelili jedinou branku...

„Ondra Šašinka je pořád mladý hráč, dnes neměl jednoduchou pozici. Pak ještě dobře nahrál vedle sebe Kuzmovi, bohužel tam byla malinká teč, která zapříčinila, že jsme v té situaci netrefili prázdnou bránu. Nemohli jsme čekat, že si proti Plzni vytvoříme pět nebo šest gólovek, když jsme si je nevytvořili ani v Příbrami nebo ve Zlíně, ale efektivita je zatím nízká a limituje nás to.“

Dá se už mluvit o krizi?

„Víme, že máme velice těžký los. Mužstvo je v nějaké fázi budování herního stylu. Víme, že to nebudeme mít lehké. Jsou tam i pozitivní věci, ale výsledky nás netěší.“

Není škoda, že na stadionu nebyla aspoň 125 fanoušků, kteří od klubu dostali tu možnost?

„Je škoda, že tady nebyl plný stadion nebo aspoň z padesáti nebo ze třiceti procent. Vidím, že jsou akce, kde je lidí daleko víc. Je to obrovská škoda, protože zápas by měl jinou kulisu. Tohle nám samozřejmě nepomáhá.“

