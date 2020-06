Kotal si postěžoval na přechodovou fázi. Hancko mu připomněl Fukala | iSport.cz

Zvítězili jste 3:0, panuje tedy spokojenost?

„Naším cílem bylo po Karviné zopakovat výkon. A potvrdit to i výsledkem. To druhé se nám podařilo, ale výkon v Karviné byl ve druhém poločase lepší. Chyběl nám větší hlad po kvalitnějším fotbale. Tři nula je pěkný výsledek, ale hlavně v přechodové fázi hrozně spěcháme, místo abychom si vytvořili správnou pozici na zakončení.“

Máte větší radost ze třech vstřelených branek, nebo z nuly vzadu?

„Těší mě obojí. Dali jsme dost branek, ale měli jsme asi dvacet pět střel a na můj vkus jsou z toho tři góly málo. Mohli jsme jich dát více. Kvalitnější mužstvo než Teplice by naše chyby dokázalo potrestat. Nula těší, ale víc mě zajímá způsob zakládání akcí. I když je nula vzadu důležitá.“

Proč jste se rozhodl nasadit na hrot Libora Kozáka?

„Chtěli jsme, aby dal gól. Benjamin Tetteh měl tři čtyři šance v předchozích zápasech, ale neproměnil. Teplice hrají z bloku na vlastní polovině, takže jsme nechali křídla jako v Karviné a předpokládali, že budou létat centry do vápna, které Libor využije. Vstřelil dva góly, takže spokojenost.“

Pro další dva zápasy se vykartoval Ladislav Krejčí, který viděl osmou žlutou kartu v sezoně. Je to problém?

„Jestli to bude komplikace, ukáže budoucnost. Nasadili jsme na tuto pozici Michala Trávíka, který to zvládl. Věřím, že to zvládne i v sobotu proti Bohemians.“

Hancko byl dominantní vzadu, ale často se vydával i dopředu…

„Dělal jsem si z něj srandu, že mi připomíná Milana Fukala. Ten když jsme vyhrávali, také chtěl chodit na hrot a strašně si chtěl dát gól. To je samozřejmě nadsázka, ale když ho někdo vzadu zastoupí, tak s tím nemám problém.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21. Kozák, 25. Kanga, 41. Kozák Hosté: Sestavy Domácí: Heča – Sáček, Hancko, Costa, M. Frýdek – L. Krejčí (63. Trávník) – Hložek (46. Vindheim), Dočkal (C) (71. Karabec), Kanga, Moberg Karlsson (46. Matěj Hanousek) – Kozák (78. Tetteh). Hosté: Grigar – Vondrášek, Mareček, Čmovš, Hýbl (83. Paradin) – Žitný (77. Radosta), Nazarov, Kučera, Trubač (65. Moulis) – J. Mareš (C) (64. Černý), Jakub Řezníček. Náhradníci Domácí: Karabec, Hanousek, Nita, Mandjeck, Vindheim, Tetteh, Trávník Hosté: Černý, Diviš, Paradin, Moulis, Radosta, Shejbal, Emmer Karty Domácí: L. Krejčí Hosté: Kučera, Čmovš Rozhodčí Hocek – Šimáček, Poživil Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 120 diváků

