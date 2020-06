Smířený kouč Teplic Hejkal: Nesplnili jsme úkol, budeme hrát o záchranu | iSport.cz

Ačkoliv teoretická naděje na umístění v prostřední skupině ještě existuje, teplický trenér Stanislav Hejkal už tuší, že Teplice budou v nadstavbě bojovat o udržení ve FORTUNA:LIZE. Středeční prohra 0:3 na Letné jeho domněnku téměř potvrdila. „Je to zklamání, naším cílem bylo být do desátého místa,“ přiznal selhání.

Nedělní ztracená výhra s Opavou (2:2) jej nahlodala, středeční lekce na Letné dodělala. Stanislav Hejkal už moc dobře tuší, že žlutomodří si letos o poháry nezahrají. Tři kola před koncem základní části FORTUNA:LIGY ztrácí Teplice na desáté místo osm bodů.

„Měli jsme za úkol být do desátého místa. Kdybychom zvládli doma porazit Opavu, ještě bychom po té příčce pošilhávali, ale to se nám nepovedlo. Byla to pro nás velká psychická rána. Nyní už se musíme smířit s tím, že se to nepovede,“ konstatoval Hejkal po prohře v Praze.

„Skláři“ od prvních minut vypadali jako odevzdané mužstvo. Letenští rozhodli už v prvním poločase. „Chtěli jsme hrát aktivně, držet balon, ale ani jedno se nám nepovedlo,“ prozradil taktické plány, kterými chtěli vyrukovat na domácí výběr.

Hejkal nezastíral, že atmosféra uvnitř kabiny není zrovna ideální. „Musíme si náš výkon vyhodnotit. Spartě jsme darovali dva góly po našich hrubých chybách, to se nemůže stávat. Před námi jsou nyní zbylá tři utkání základní části. V neděli nás čeká těžký zápas s Jabloncem, který musíme zvládnout. Chceme se dát psychicky do pohody a vytvořit si co nejlepší pozici,“ pokračoval smířeně kouč Severočechů.

Bude však i nadále on šéfem teplické lavičky? Už zkraje jara se jeho pozice na Stínadlech řešila. Tehdy jej vedení podrželo. „Moje pozice už se řešila. Jako trenér s tímhle musíte umět žít. Jsem si vědom toho, že jsme nesplnili úkol,“ dodal zklamaně.