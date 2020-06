Plzeň chce zatopit Slavii. Zlomíme je a dostaneme pod tlak, burcuje Čermák | iSport.cz

„Určitě budeme chtít, aby se soupeř víc přizpůsobil naší hře a ne my jim. Budeme hrát pořád to, o co se tady snažíme od zimy. Doufáme, že tím naším způsobem Slavii zlomíme a vyhrajeme,“ řekl Čermák v nahrávce pro média na klubovém webu.

„Musíme se ještě víc soustředit a nemyslet na únavu. Slávisté jsou teď trochu pod tlakem, protože vidí, že hrajeme dobře. I když oni také... Pokud budeme dodržovat pokyny trenéra, můžeme uspět,“ přidal plzeňský útočník Jean-David Beauguel.

Západočeši z druhého místa tabulky ztrácejí na obhájce titulu osm bodů. „Chceme se Slavii přiblížit bodově a dostat je trošku pod tlak,“ prohlásil Čermák. „Všichni v Česku ten zápas budou sledovat. Když v neděli vyhrajeme, čeká nás ještě zajímavý konec sezony,“ přidal Francouz Beauguel.

Plzni se na stadionu Slavie nedaří a v rámci nejvyšší soutěže v Edenu prohrála šestkrát za sebou. „Věřím, že celý tým je odhodlaný a jedeme to tam v neděli zlomit. Doufám, že se to zase otočí a začne se nám tam dařit,“ konstatoval Čermák.

Beauguel by rád vylepšil osobní ligovou statistiku se Slavií, kterou porazil v jediném z 10 utkání. „Udělám maximum, abych to změnil v neděli a potom i v nadstavbě,“ prohlásil bývalý hráč Dukly nebo Zlína.

„Nejlepší by bylo tam dát rychlý gól. Kdybychom vedli po poločase, lépe by se nám zápas kontroloval. Může se také stát, že to dlouho bude vyrovnané a rozhodne třeba gól v poslední minutě. I to by bylo dobré, kdybychom ho dali my. Ale preferuji první variantu,“ dodal osmadvacetiletý Beauguel.

