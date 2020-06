Nenasytný Guľa. Když se rozjede, nelze zastavit, Hoftych prozradil perličky | iSport.cz

Jedenadvacet tref v sedmi zápasech, čili tři vstřelené branky na utkání. Čísla mluví jasně. Plzeň nejenže pod vedením Adriana Guľy vyhrává, zvládá to navíc ve velkém stylu. „Není to náhoda, že dávají tolik gólů,“ upozorňuje liberecký kouč Pavel Hoftych, který styl a metody trenéra Viktorie poznal coby soupeř na vlastní kůži ve slovenské lize.

„Jakmile jsem ho viděl, udělalo se mi zle.“ Pavel Hoftych se sice při vzpomínce na setkání s Adrianem Guľou směje a jedním dechem dodává, že má slovenského trenérského kolegu rád, ale mezi své oblíbené soupeře ho rozhodně nepočítá. Když Hoftych působil ve Spartaku Trnava, utkával se s Guľou, který tehdy vedl Žilinu – a většinou šlo o krajně nepříjemnou zkušenost.

Tu poslední má současný kouč Liberce ještě v živé paměti, a byť ji s odstupem času líčí jako zábavnou historku, žádná legrace to tehdy rozhodně nebyla. Když Trnava na sklonku předminulé sezony získala po dlouhých 45 letech titul, čekal ji následně výjezd právě do Žiliny.

„A dokážete si představit, v jakém stavu hráči po oslavách byli,“ připomíná Hoftych, který okamžitě tušil průšvih. „Tehdy jsem před zápasem Adriho potkal a říkal jsem mu, jak jsem rád, že zrovna dnes proti němu nestojím jako trenér,“ pokračuje tehdejší sportovní ředitel Spartaku.

Žilina vedla ve 23. minutě 3:0 a vyděšený majitel Trnavy Vladimír Póór okamžitě vyťukal na mobilu Hoftychovo číslo.

„Ptal se: Paľi, co se to děje?! Skoč o přestávce do kabiny a srovnej je,“ vypráví Hoftych.

Nikam nešel, nemělo by to totiž žádný smysl.

„Řekl jsem mu: Vlado, na tenhle zápas zapomeň. Chytli nás, tenhle kolotoč se už nezastaví. To ještě není konec,“ varoval rozlíceného bosse.

Čerstvý slovenský šampion nakonec v Žilině utržil hanebný debakl 0:6.

Dopadl tedy podobně jako nedávno Mladá Boleslav, která si ze Štruncových sadů odvezla příděl 1:7. Po půli, kterou Viktoria vyhrála 4:0, domácí ani ve druhém dějství nesundali nohu z plynu jako třeba Sparta ve středu proti neškodným Teplicím, naopak. Navzdory rychlému střídání klíčových opor nadále bušili do odevzdaného soka a uštědřovali mu jeden gólový políček za druhým – jako by nikdy neměli dost.

Právě gólovou nenasytností a zavilostí se Plzeň od ostatních týmů ve FORTUNA:LIZE liší – a zároveň je tím deptá. Proč je to pro Guľovy týmy tak typické?

„Protože Adriho hráče fotbal baví. Někteří trenéři v Česku si hrají na Guardiolu, ale v jejich případě to znamená jen samoúčelné držení míče. Plzeň má ve hře principy Barcelony, ale jejím smyslem je dostat se co nejrychleji do finálního zakončení v co největším počtu lidí. A jakmile soupeře roztočí, prostě ve střílení gólů pokračují,“ vysvětluje Hoftych. „Rotují, těžko se jim bere balon, když už si je presinkem naženete, pomůžou si přihrávkou na čtyřicet metrů gólmanovi... Neustále běháte bez míče,“ vypichuje další důvod, proč je fyzicky i psychicky složité rozjeté červenomodré mašině čelit.

A to si přitom Guľa nemůže pomoci umělou trávou, na které pod ním hrály doma Trenčín i Žilina.

„Umělka je jediná věc, která mi na Adrim vadí. V Žilině navíc nechával o přestávce pokropit vždy jen soupeřovu polovinu, aby na ní jezdil míč rychleji,“ stěžuje si naoko Hoftych.

