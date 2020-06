Bohemians - Sparta | Dočkal: Cítil jsem, že to ofsajd není. K hvizdu nedošlo | iSport.cz

Pojďme rovnou k rozhodujícímu momentu zápasu. Jak jste situaci před jediným gólem viděl?

„O Benjim jsem věděl. Je to takové, že si kontroluju svůj pohyb i odskok balonu, měl jsem tam už dřív dvě podobné situace, kdy jsem to netrefil dobře. Snažil jsem se míč dostat před branku, Benji si i houknul. Určitě vím, že když jsem dával míč před bránu, k žádnému hvizdu nedošlo. Já jsem hlavně řešil, ať to rozhodčí pak zkontrolují na videu. Můj vnitřní pocit byl, že to ofsajd nebyl.“

Což se následně i potvrdilo a vy jste vyhráli třetí zápas v rozmezí pouhých šesti dnů. Velká úleva?

„Myslím, že zásadní byla Karviná, kde jsme si nemohli dovolit ztratit body. Věděli jsme, že se sezona krátí a my potřebujeme vyskočit v tabulce. Nebyla to lehká situace. Povedl se nám druhý poločas, nastal zlom, kdy jsme si začali věřit. Tohle období je hodně specifické, po fyzické stránce je to dost hraniční.“

Proti Bohemians jste byli v poli dominantní, ale šancí jste měli minimum. Co vám ve finální fázi chybělo?

„Nebyl problém s přechodem na útočnou polovinu. Co nám jindy soupeři nechtějí dát zadarmo, tak tentokrát nám organizace Bohemky vyhovovala. Hlavně přes pravou stranu jsme se dostávali dopředu snadno. Neřešili jsme to ale dobře na posledních třiceti metrech. Někdy jsme spěchali, jindy jsme nebyli přesní. Celý poločas jsme drželi míč a kombinovali, ale měli jsme jen dvě pološance. To je málo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 85. Tetteh Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Köstl, Bederka, Bartek – Jindřišek (C), Ljovin (89. Keita) – Květ (57. Vodháněl), Hronek (71. Vaníček), Hůlka – Mosquera (46. Osmančík). Hosté: Heča – Sáček (75. Vindheim), Hancko, Štetina, M. Frýdek – Trávník (89. Karabec) – Hložek, Kanga, Dočkal (C) (89. Mandjeck), Moberg Karlsson (78. Matěj Hanousek) – Kozák (46. Tetteh). Náhradníci Domácí: Keita, Krch, Le Giang, Vaníček, Vodháněl, Schumacher, Osmančík Hosté: Nita, Costa, Karabec, Vindheim, Tetteh, Mandjeck, Hanousek Karty Domácí: Mosquera, Hronek, Osmančík, Ljovin Hosté: Štetina, Dočkal Rozhodčí Proske – Kotík, Dresler (Adámková) Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Bohemians - Sparta: Tetteh protlačil míč za Valeše, gól musel potvrdit VAR, 0:1

Bohemians - Sparta: Dočkal našel Hancka, ten pálil nebezpečně, leč nad bránu