Bohemians - Sparta | Brabec: Dočkal vyvíjel tlak na rozhodčího | iSport.cz

„Za mě to byl remízový zápas. Nedokázali jsme si vypracovat příležitosti, soupeř taky ne a spělo to k remíze. Měli jsme plán, který vycházel, ve druhé půli jsme chtěli hrát na brejky s tím, že by obrana Sparty mohla být přetížená, v některých fázích se to dařilo, ale měli jsme strašně zbytečné ztráty. Sparta si nevypracovala jedinou gólovou příležitost. Rozhodlo to, že jsme nedohráli jednu situaci,“ zhodnotil zápas asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Jak jste viděl gólovou situaci? Bylo tam hodně emocí.

„Jakmile jsem viděl Bořka Dočkala u rozhodčího, věděl jsem, že to je špatné, ten na něj začal vyvíjet tlak. Za mě hodně sporná situace, vstoupil do toho pomezní zvednutým praporkem a dopadlo to, jak to dopadlo. Až se podíváme na video, asi budeme moudřejší, ale je škoda, že remízový zápas rozhodne taková situace.

V základní sestavě bylo hodně změn, proč?

„Měli jsme to v plánu. Do Opavy jsme nevzali hráče, kteří byli unavení nebo měli zdravotní problémy a věděli jsme, že je využijeme v domácím zápase. V některých případech se změny vyplatily, ale bylo tam zbytečně moc ztrát a byli jsme unáhlení.“

Nebyli jste nebezpeční dopředu, co chybělo?

„Matěje Pulkraba nenahradíte. Dokáže přikrýt balon a být nebezpečný. Do toho vypadl Puškáč, kvůli zranění, takže jsme přišli o dva hrotové útočníky. Na hrot jsme se rozhodli pro Mosqueru, v první půli jsme se o něj chtěli opřít nákopy. Ale chyběla nám větší kvalita, i ve druhé půli tomu chybělo něco, co by Spartu zatlačilo do úzkých.“

Sestava vypadala na první pohled hodně defenzivně.

„Tvářila se, ale neměla být. Chtěli jsme hrát ‚stromeček‘ s velkou podporou krajních beků. V některých pasážích to vycházelo, ale chyběla finální fáze. Asi to byl z naší strany nejmíň povedený zápas na jaře.“

Co jste si slibovali od debutanta Osmančíka?

„Uvažovali jsme, že ho dáme do zápasu od první minuty, ale asi by to na něj bylo moc. Sázeli jsme na to, že defenziva Sparty bude unavenější a on by je mohl trhat. Je to pro něj obrovská zkušenost, má všechno před sebou. Záleží na něm, jak s tím naloží.“

Komentář Komise rozhodčích „V 83. minutě dosáhla Sparta Praha branky po situaci, kdy AR1 Radek Kotík zvednutým praporkem signalizoval ofsajd hostujícího hráče č. 10. Rozhodčí Zbyněk Proske správně nechal dohrát útočnou akci hostujícího družstva, které dosáhlo branky a zapískal až poté, kdy míč skončil v brance domácího družstva. Následně situaci kontroloval VAR Pavel Rejžek a doporučil rozhodčímu uznat branku, jelikož opakované záběry prokázaly, že se o ofsajd nejednalo a že hra byla přerušena až po dosažení branky. Branka tedy byla regulérní. Asistent rozhodčího zvednutím praporku hru nepřerušuje, hra je přerušena až písknutím rozhodčího.“

