Čermák po remíze se Slavií: Škoda mojí šance, zápas by byl hned jiný | iSport.cz

Se Slavií jste remizovali. Bylo to z vaší strany maximum možného?

„Byl to velice těžký zápas. (odfrkne si) Hodně bojovný, hodně o soubojích. Bylo to holt o jedné brance. Kdo by jí dal, ten by vyhrál. Nepovedlo se to ale nikomu.“

Soupeř vás napadal po celém hřišti. Moc místa k vaší typické kombinační hře jste neměli, že?

„Slavia s námi hodně běhala, uprostřed hřiště jsme téměř neustále hráli jeden na jednoho. Vlastně i lajnách. Jak říkám, byl to velice těžký zápas. Nechci moc hodnotit, zda bod je zasloužený či nikoliv. Měli jsme také svoje šance, hlavně ve druhém poločase jsme se dovedli dostat do nebezpečných situací dostat. Ale Slavia měla po pauze také obrovskou možnost. Dopadlo to prostě takhle. Bez branek.“

Ve druhém poločase jste předvedli mnohem kompaktnější výkon a výrazně přidali na ostrosti směrem vpřed. Čím to bylo?

„Chtěli jsme hrát pořád aktivně, soupeře napadat, nicméně nejsem si jistý, že by se nám to po změně stran dařilo více. Ale samozřejmě jsme měli více možností. Hlavně ta moje hlavou byla s gólovými parametry. Škoda, že to tam nespadlo. Zápas by byl hned jiný.“

Když míč zády k brance lízl hlavou, věřil jste, že jste to trefil ideálně?

„V první chvíli jo, protože mi to sedlo, trefil jsem to fakt dobře. Bohužel to šlo kousek vedle. Jak míč spadl na zem, tak dostal na mokrém terénu mírnou faleš a vytočil se vedle tyče ven.“

Do konce soutěže zbývá sedm zápasů, na Slavii ztrácíte stále osm bodů. Zůstáváte ve hře o mistrovský titul?

„Samozřejmě. Opravdu je hodně zápasů před námi. Na Slavii přijedeme ještě jednou. Napoprvé jsme uhráli remízu, ale pořád jdeme dál. Budeme pořád makat, to je náš hlavní cíl.“

Slavia - Plzeň: Řezníkův centr líznul Čermák a nechybělo moc, aby míč zapadl k tyči

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Šlágr bez gólů, Hruška chytil velké šance Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Ševčík, Holeš (90+6. Frydrych) – Masopust (86. Hellebrand), Stanciu, Provod – Tecl (86. Musa). Hosté: A. Hruška – Hejda, Brabec (C), Limberský, Řezník – Bucha, Kalvach, Al. Čermák – Kayamba (90+4. M. Havel), Beauguel (90. Chorý), J. Kovařík (71. J. Kopic). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Takács, Traoré, Musa, Júsuf Hilál Hosté: Sváček, Diaz, Havel, Hořava, Chorý, Kopic, Pernica Karty Domácí: Provod, Bořil Hosté: Hejda, Řezník, J. Kopic, Chorý Rozhodčí Franěk – Vlček, Flimmel (Julínek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

