Pelta o soudu, rasismu i klubových šéfech: Šádek říkal, že jsem jeho učitel | iSport.cz

Pelta je považovaný za jednoho z nejmocnějších mužů českého fotbalu, to se ale klidně může brzy změnit. „Uvidíme, jak budu mocnej po soudu, ten mi začíná 15. června,“ sdělil v pořadu Česká ulička. „Jsem vystaven situaci, o které jsem si myslel, že ji nikdy nezažiju. Uvidíme, jak dopadne ta kauza. Já myslím, že dobře,“ dodal.

55letý funkcionář je jedním z obžalovaných v případu rozdělování sportovních dotací. Obvinění podle kriminalistů nezákonně ovlivňovali rozdělování ministerských peněz určených na činnost sportovních organizací, čímž se dopustili zneužití pravomoci, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky či porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Pelta tváří v tvář soudnímu procesu zůstává optimistou a věří ve svou nevinu. „Vím, že ty skutky, které jsou mi dávány za vinu, jsem nespáchal. Ale když jsem viděl ten mediální tlak a všechno, tak mě to nenechává klidným,“ řekl. „Doufám, že se dokážu obhájit tak, abych mohl ve fotbale působit dál. Je to můj život, moje celoživotní dílo, co dělám třicet let, neumím nic jinýho,“ doplnil šéf jabloneckého klubu.

Moderátor Michal Hrdlička vytáhl z Pelty i názory na tři důležité ligové bosse. „Slavia má pod vedením Jaroslava Tvrdíka výsledky, postoupila do Ligy mistrů, vyhrála titul. Je to úspěšná mise, i když jí jsem samozřejmě sparťan, tak bych byl radši, kdyby taková euforie byla na Spartě,“ řekl o šéfovi současných ligových lídrů.

I pro majitele svého oblíbeného pražského klubu ale našel slova chvály. „U Daniela Křetínského jen koukám, jaký to je obchodník. Mile mě překvapil, je to osobnost evropského byznysu,“ řekl na adresu vlastníka Sparty.

A co ředitel Plzně? „Áda Šádek si ze mě dělal srandu, když říkal: Ty seš můj učitel! To mě samozřejmě těšilo. Má svoje přednosti, je neskutečně pracovitý, bystrý, ale má svoje limity, že občas předvede lokální exces. Vidím, že jeho práce je pro Viktorii zásadní,“ doplnil Pelta.

V pořadu Česká ulička odhalil i názor na Dušana Svobodu v čele ligového fotbalu a promluvil o často omílaných specifikách české kabiny. „Myslím si, že jsme skrytý rasisti v těch klubech. Máme radši sami sebe, než abychom někomu dali lásku a prostor cítit se komfortně. Je to těžký, nemluvě o tom, když je ten člověk jiného náboženství. Cizince začínáme brát vážně, až když má o dvacet, třicet procent lepší výkonnost než ostatní,“ zalitoval.

Celý rozhovor s Miroslavem Peltou sledujte v pondělí v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport od 21:15.